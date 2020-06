Az USA-alelnök a fiatalok hanyagságával magyarázza a járvány fellángolását

2020. június 28. 21:18

A fiatal korosztály hanyagságának tulajdonította a koronavírus-járvány fellángolását Mike Pence amerikai alelnök vasárnap a CBS televíziónak adott interjújában.

Az alelnök szerint az ifjabb korosztályok nem tartják tiszteletben a járvány idején megfogalmazott egészségügyi ajánlásokat a szájmaszkok viselésére, vagy a társadalmi távolságtartás gyakorlatára.



"Különösen Texasban és Floridában annak vagyunk tanúi, hogy a koronavírus-fertőzéssel újonnan diagnosztizált amerikaiak csaknem fele 35 éven aluli" - fogalmazott Pence a CBS televízió Szemben a nemzettel című, szokásos heti vasárnapi politikai vitaműsorában. Kifejtette ugyanakkor, hogy szerinte részben a kiterjedtebb tesztelésnek tudható be a járvány fellángolása egyes tagállamokban.



Az alelnök kijelentette: az Egyesült Államok most sokkal jobban képes kezelni a koronaválságot, mint annak kirobbanásakor. Hozzátette: ma naponta 500 ezer amerikain végzik el a vírustesztet.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint az Egyesült Államokban jelenleg több mint két és félmillió a diagnosztizált fertőzöttek száma és a 125 ezret is meghaladta a vírus okozta Covid-19 betegségben, vagy annak szövődményeiben elhunytak száma. A járvány mintegy 12 tagállamban - elsősorban a nyugati parti vagy a déli államokban - lángolt fel. Floridában és Texasban ismét szigorításokat vezettek be, és átmeneti időre felfüggesztették a gazdasági nyitást.



MTI