Bérlők nélkül maradhatnak a marosvásárhelyi „szociális” luxuslakások

2020. június 28. 22:50

Bérlő nélkül maradhatnak Marosvásárhelyen a városháza tulajdonában levő, szociális lakásokként emlegetett, de tulajdonképpeni luxuslakások a Pandúrok utca 44-46. szám alatt. A Bența toronyblokként emelgetett ingatlanokban nagyon magasak a bérek, és bár kérték azok csökkentésüket, ezt az önkormányzati képviselők nem szavazták meg. A toronyházakban lakók elégedetlenek a folyamatos béremeléssel.

Marosvásárhely legmagasabb tömbházai épületek meg nyolc évvel ezelőtt a Pandúrok utcában: mivel a kivitelező nem tudta befejezni az építkezést, a városháza megvásárolta az ingatlanokat, azt hangoztatva, hogy szociális lakásokként használják. Már akkor többen szóvá tették, hogy az ingatlanok luxuslakásoknak épültek, és a négyzetméterenként megszabott árakat kevesen tudják majd megfizetni. Az építtető cég nyomán Bența toronyblokkoknak nevezett ingatlanban ugyanis az egyszobás lakás 54 négyzetméteres, a kétszobás pedig 79 négyzetméteres. Kezdetben 2 euró volt négyzetméterenként a bér, jelenleg 3 euró, ráadásul, akik 5 évnél régebb laknak itt, évente 10 százalékkal kell többet fizessenek.

Hatan felmondták a szerződést A lakásokat ügykezelő Locativ Lakásgazdálkodási Vállalat képviselője, Tóth Szabolcs a Székelyhonnak elmondta: néhány lakónak 2018-ban járt le az ötéves bérleti szerződése, akkor a helyi önkormányzat elfogadott egy határozatot, hogy évente 10 százalékkal nőjenek a lakbérek. Ezt azzal indokolták, hogy ösztönözni akarják a bérlőket, az 5 év nyugalmi idő utáni elköltözésre. A városháza bérlakásaiban ugyanis általában kedvezményesebb áron lehet lakni, mint a piacon levő más bérlakásokban. Csakhogy a toronyházak esetében ez nem éppen így van, hiszen a kétszobás lakások bérlői 237 eurót fizetnek havonta, az egyszobás lakásokban élők pedig 162 eurót. Ez ugyan a piaci áron aluli összeg, de az évenkénti 10 százalékos emelkedéssel már rögtön nem az. „Amikor áprilisban kiderült, hogy újra tíz százalékkal emeljük az árakat, akkor többen bejelentették, hogy elköltöznek.

Huszonnégy olyan bérlő van, aki nyolc éve lakik ott, számukra most már az eredetinél 30 százalékkal nagyobb árat kellett kiszámítanunk. Hatan azt mondták, hogy nem hosszabbítanak szerződést. Attól tartunk, hogy mások is követni fogják őket, és akkor üresen maradnak a lakások, ami veszteséget jelent a város tulajdonában levő vállalatnak. Ezért azt kértük a helyi önkormányzati testülettől, hogy szabjon határt az áremelkedésnek és maximum 20 százalékban határozza meg a lakbéremelést – mondta a Locativ vezetőtanácsának az elnöke.

Az önkormányzati képviselők szerint indokolt az emelés A képviselők azonban nem értettek egyet a lakásgazdálkodási vállalt kérésével, azt hangoztatták, hogy kerülnek más bérlők és, hogy az emeléssel is még mindig a piaci árak alatt maradnak a bérek. Tóth Szabolcs azonban hangsúlyozta: nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a toronyházi lakásokat nem bebútorozva, hanem üresen kapják a bérlők, míg a piacon levő tömbházlakások általában bútorozottak, felszereltek. A Szabad Emberek Pártjának önkormányzati képviselője, Radu Balaș szerint az lenne a legjobb, ha a város eladná ezeket a luxuslakásokat és valódi szociális lakásokat építtetne, hiszen a kisebb méretű, kis költséggel fenntartható lakásokra nagy igény van a városban.

Balaș azt is hangsúlyozta, hogy a városháza nem ingatlanközvetítő, hogy luxuslakásoknak minősülő otthonokat adjon bérbe. Végül a testület nem fogadta el a lakásgazdálkodási vállalat javaslatát és nem változtattak a 2018-as határozatokon, ami azt jelenti, hogy az 5 évnél régebbi bérlők továbbra is évente 10 százalékkal többet kell fizessenek. Tóth Szabolcs szerint ez hosszútávon rossz lesz a lakásgazdálkodási vállalatnak és a városnak is.

