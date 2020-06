A július gyümölcsei, melyek csodás élettani hatással bírnak

Bár a nyári gyümölcsök egytől egyik egészségesek, akad egy-két júliusi csodagyümölcs, amit semmiképp ne mellőzzünk, vegyük meg mindenképp a piacon.

Vista Bella alma

A Vista Bella alma, más néven nyári alma július elején terem. Ez az almafajta nem csak segít a fogyásban, mert jó hatással van a bélflórára, de véd a szív- és érrendszeri betegségektől, magas koleszterincsökkentő hatása miatt. Legjobb, ha nyersen, héjával együtt fogyasztjuk, mert így nyerünk ki belőle minden vitamint.

Fotó: shutterstock/Rostislav_Sedlacek

Cseresznye

A cseresznye nem csak az egyik legkedveltebb nyári csemege, de a benne található antioxidáns vegyületek miatt kiváló vértisztító és gyulladáscsökkentő hatása van. A cseresznyét nyugodtan ehetjük gyümölcsleves vagy sütemények formájában is, ugyanúgy hozzájutunk a vitaminjaihoz.

Málna

A Magyarországon őshonosnak számító málna nagy mennyiségű C-vitamint tartalmaz, így igazi immunerősítő bomba. A málna magas antioxidáns tartalma pedig bizonyítottan csökkenti a rákos megbetegedések kialakulását. Ha ez nem lenne elég, a lázat is csillapítja, és a vérszegénység ellen is hatásos. A málnabokor leveléből készült gyógytea pedig a vese- és húgyhólyagbántalmak tüneteinek enyhítésére kiváló.

Sárgabarack

Ez a közkedvelt gyümölcs a szervezet működéséhez elengedhetetlen vitaminokat tartalmaz, mint az A-, C-, és E-vitaminok, valamint található benne még kálium, kalcium és foszfor is. Magas A-vitamin tartalma késlelteti az időskori látásromlást, és serkenti a máj méregtelenítő működését. A sárgabarack segíti a hámsejtek regenerálódását, héját a bőrre helyezve arcpakolásként is érdemes kipróbálni.