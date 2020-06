Ha Gyurcsány nem csak csicskának használná a Jobbikot, és ha a többi baloldali mondjuk bejönne legalább a szavazásokra, akkor nem állt volna elő a mostani helyzet.

„Nem választotta meg az Országgyűlés a jobbikos Brenner Kolomant alelnöknek, amiért a baloldal a kormánypárti frakciókat okolja. Tekintsünk most el attól, hogy 2018-ban a baloldal nagy része sem szavazta meg Kövér Lászlót elnöknek, és akkor nem háborogtak. A viszonosság pedig akár indokolt is lehetne a részünkről, de most nem erről volt szó.

A Házbizottság ülésén annyit ígértünk a baloldalnak, hogy biztosítjuk a megválasztáshoz szükséges szavazatszámot. Ez meg is történt: 55 igen szavazatot adtunk le, ők viszont csak 42-t, pedig 65-en vannak. Nem jött be szavazni például Vadai, Gyurcsány, Hadházy, Tordai, Szél Bernadett, Rig Lajos, Tóth Bertalan, és még sokan mások. Így lett a 100 szavazat helyett, csak 97, ami kevés.

Ha Gyurcsány nem csak csicskának használná a Jobbikot, és ha a többi baloldali mondjuk bejönne legalább a szavazásokra, akkor nem állt volna elő a mostani helyzet.”

Kocsis Máté