Izer Norbert: az új járulékszabályok évente 350 milliárdot hagynak a családoknál

2020. június 30. 08:33

Négy járulékfajta olvad egybe 2020. július 1-jével: szerdától 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó is, és minden dolgozó nyugdíjast megillet a járulékmentesség. Adócsökkentéssel a dolgozó nyugdíjasok mellett a gyermekes családok is számolhatnak, szerdától kedvezőbbé válik ugyanis a gyermekek után járó családi kedvezmény - tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.

Izer Norbert - bankarmagazin.hu

A július 1-jén hatályba lépő új járuléktörvénnyel egy új, sokkal tisztább és egyszerűbb korszak kezdődik a társadalombiztosítás rendszerében - szögezte le az államtitkár.



Az új társadalombiztosítási törvény egyik leglényegesebb adóegyszerűsítő változása az, hogy 2020. július 1-jétől egy teherré olvad össze a nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék - emelte ki Izer Norbert.



Rámutatott: a bürokratikus terhek csökkentésével a gazdálkodók komoly összegeket és időt is takaríthatnak meg. Az új egységes járulék, azaz a társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék lesz szerdától. Az adórendszer jelentős egyszerűsítésén túl az egységes járulék bevezetése biztosítja például azt, hogy az őstermelők, illetve a megbízási jogviszonyban dolgozók munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot is szereznek július 1. után - magyarázta az államtitkár.



A jelentős bürokratikus tehercsökkentés mellett szinte mindenkit érintenek az új, egységes járuléktörvény adócsökkentései - mondta az államtitkár. Megjegyezte, hogy a gyermekes családok, a nyugdíjasok és vállalkozások is spórolhatnak szerdától a közterheken.



A vállalkozók évi 7,5 milliárd forintot takarítanak meg azzal, hogy enyhülnek a minimum-járulékalap szabályok. Míg jelenleg az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot legalább a minimálbér másfélszerese után fizetik meg, addig 2020. július 1-jétől a minimálbér után.



A nyugdíjasoknál évente összességében mintegy 20 milliárd forintot hagy a járulékmentesség kiterjesztése. Július 1-jétől a jelenlegihez képest minden dolgozó nyugdíjas 14 százalékos plusz jövedelemmel számolhat.



Szerdától még kedvezőbbé válik a gyermekek után járó családi kedvezmény. Jelenleg ugyanis a 1,5 százalékos mértékű munkaerőpiaci járulékból nem lehet levonni a kedvezményt, de július 1. után már a teljes, 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék terhére érvényesíthető a családi kedvezmény - részletezte Izer Norbert.



Az államtitkár kitért a szociális hozzájárulási adó két százalékpontos csökkentésére is, amely szintén július 1-jén lép hatályba. Megjegyezte, hogy a 15,5 százalékra mérsékelt közteher a gazdaság újraindítása szempontjából az egyik leghatékonyabb adópolitikai eszköz lehet. Az adócsökkentés fél év alatt 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál, ezzel is segítve a munkahelyek megőrzését, illetve új munkahelyek létesítését.



Júliustól átlátható és biztonságos rendszerre áll át a társadalombiztosítás, így ezentúl nem veheti senki ingyenesen igénybe az állami egészségügyi szolgáltatásokat anélkül, hogy ne lenne meg hozzá a jogosultsága - emelte ki Izer Norbert.



Hozzátette, hogy a kormány javaslatáról, amely lazítana az egészségügyi ellátás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó szankciórendszeren, pénteken dönt az Országgyűlés. Ha a parlament megszavazza, akkor egyebek között megduplázódik a magánszemélyek számára nyitva álló idő, amíg a jogosultság rendezhető. Erre a korábbi három helyett hat hónapjuk lesz a késedelembe esőknek.

MTI