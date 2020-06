Farkas Örs: a baloldal meg akarja akadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket a koronavírus-járványról

2020. június 30. 10:42

A baloldal meg akarja akadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket a koronavírus-járványról, és annak gazdasági vonatkozásairól - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője kedden az M1 aktuális csatornán.

Farkas Örs

Hozzátette: "önmagában komikus", hogy azok a pártok, amelyek néhány hónappal ezelőtt még diktatúrát kiáltottak Magyarországon, megpróbálják bojkottálni a demokratikus eljárást, amellyel az emberek részt vehetnének a döntéshozatalban.



Ez nem új, hiszen a migrációval kapcsolatos népszavazáskor is voltak olyan ellenzéki pártok, amelyek arra biztatták az embereket, hogy ne vegyenek részt a szavazáson - emlékeztetett a szóvivő.



A mostani nemzeti konzultáció témáit a közbeszédet meghatározó kérdéskörei adták - mondta, megjegyezve, hogy a migráció ezek közé tartozik, amit a magyar baloldal és Brüsszel is kétségbe von.



Jelenleg Magyarországgal szemben három kötelezettségszegési eljárás is folyamatban van a migrációval kapcsolatban - mondta, hozzátéve, ebből is látszik, hogy a vita aktuális.



Azzal, hogy az emberek elmondjak a véleményüket, megtalálhatók azok az egyetértési pontok, amelyek alapján ezt a vitát Brüsszelben is határozottan meg lehet vívni - jelentette ki Farkas Örs.



MTI