ITM: 88 hónapja tart a reálkeresetek emelkedése Magyarországon

2020. június 30. 10:51

Kedvező képet mutatnak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2020. április havi kereseti adatai, amely alapján az idei év első négy hónapjában a havi bruttó átlagkereset elérte a 388 000 forintot, áprilisban a 400 200 forintot. A nettó keresetek a családi kedvezmények hatásaival is számolva 2010 óta közel megkétszereződtek Magyarországon. A keresetek és a munkahelyek védelmét célozza a járvány miatt indított bértámogatási program is - nyilatkozta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Bodó Sándor - egerhirek.hu

Nemzetgazdasági szinten a bruttó és a nettó keresetek 8,7 százalékkal növekedtek január-áprilisban (7,8 százalékkal áprilisban). A fogyasztói árak január-áprilisi átlagosan 3,9 százalékos növekedését figyelembe véve ez a bővülés a reálkeresetek 4,6 százalékos emelkedését eredményezte az előző év azonos időszakához képest.



Bodó Sándor kiemelte, ezzel 2013 eleje óta, tehát immár 88 hónapja töretlen a reálkeresetek emelkedése hazánkban. 2020. január-áprilisban a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest a bruttó keresetek 88,6 százalékkal, a nettó keresetek kedvezmények nélkül 92,1 százalékkal, a családi kedvezménnyel számolt nettó keresetek pedig 98,6 százalékkal emelkedtek. A reálkeresetek emelkedésében döntő szerepet játszott, hogy mind a verseny-, mind pedig a közszférában fennmaradt a bruttó és a nettó keresetek magas növekedési üteme.



A reálkeresetek a legtöbb nemzetgazdasági ágban nőttek: 6 százalékot meghaladó vagy elérő reálbér-növekedés következett be az építőipar, a kereskedelem, a gépjármű-javítás, és a mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat ágakban. A versenyszféra legjobban fizető ágazatai továbbra is a pénzügyi szektor 732 200 forinttal, az információ és kommunikáció 679 900 forinttal, és az energetika 623 800 forinttal.



A bérek alakulása a versenyszektorban alapvetően a minimálbér és a garantált bérminimum egyaránt 8 százalékos további növelése közvetlen és továbbgyűrűző hatásának, az állami tulajdonú közszolgáltató vállalatok bérintézkedéseinek, és a közszférában zajló folyamatoknak tudható be. Önmagában a 2020. évi 8 százalékos minimálbér-emelés nemzeti valutában számolva és vásárlóerő-paritáson a kilencedik legmagasabb mérték az Európai Unión belül - tette hozzá az államtitkár



A nemzetgazdaságban 2020. első négy hónapjában átlagosan 3 millió 99 ezren álltak alkalmazásban, 84,7 ezer fővel (-2,7 százalékkal) kevesebben, mint az előző év azonos időszakában. A foglalkoztatás megtorpanásában a koronavírus-válság döntő szerepet játszott, ugyanakkor a kormány által időben meghirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv sikeresen reagált a kialakult helyzetre. Az ITM által koordinált bértámogatási programokkal eddig több mint 225 ezer munkahelyet sikerült megvédeni. A munkahelyvédelmi bértámogatásban országosan mintegy 185 ezer munkavállaló részesült, a munkahelyteremtő bértámogatás pedig 25 ezer ember elhelyezkedését tette lehetővé. Emellett a kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozók után járó kedvezményre is több mint 16 ezer munkavállalóra érkezett be kérelem. A programok mostanáig összesen több mint 15 ezer vállalkozásnál teszik lehetővé a képzett munkaerő megtartását. Az Európai Bizottság napokban közzétett jelentése szerint a foglalkoztatási várakozások az uniós tagállamok közül Magyarországon a legbizakodóbbak.



MTI