Átadták a 2019-es Magyar Innovációs Nagydíjat

2020. június 30. 14:10

A magyar tudomány megítélése világszerte jó, de az eredmények hasznosulása még nem mindig az - hangsúlyozta a 28. Magyar Innovációs Nagydíj keddi budapesti átadóján Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára.

A 2019-es Magyar Innovációs Nagydíjat a 3DHISTECH Kft. kapta a digitális patológiai diagnosztika céljára kifejlesztett Pannoramic termékcsaládért.



A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által alapított elismerést 1992 óta adják át azoknak a Magyarországon bejegyzett társaságoknak, amelyek a díjátadást megelőző évben nagy jelentőségű innovációt valósítottak meg és ennek révén kiemelkedő hasznot értek el.



Bódis József az elismerés átadása előtt mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy az innovációs díjakat az eredeti tervek szerint idén is ünnepélyes keretek között, az Országházban adták volna át, ezt azonban a koronavírus-járvány megakadályozta.



Mint az államtitkár hangsúlyozta: Magyarországnak előbbre kell lépnie a nemzetközi innovációs rangsorban, ezért a kormányzat olyan rendszert épített ki, amely az alapkutatásban dolgozók számára is könnyebbé teszi eredményeik hasznosítását.



Létrejött a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács, majd a kormány májusban elfogadta az ITM által előterjesztett ágazati stratégiai dokumentumokat és jóváhagyást kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) 145 milliárd forint keretösszegű kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája is - emlékeztetett Bódis József, hozzátéve: ennek a keretnek idén mintegy 40 százalékát, 62 milliárd forintot fizetnek ki a kutatóknak.



Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke kiemelte, hogy a Magyar Innovációs Nagydíj ma az ország legjelentősebb olyan elismerése, amelyet intézmények, vállalatok kaphatnak.



A nagydíjat azoknak az innovációs teljesítményeknek az elismerése céljából alapították, amelyek a gazdaság, a vállalatok számára is hasznot hoznak - idézte fel Pakucs János, hozzáfűzve: a nagydíj mellett több minisztérium és intézmény további díjakat hozott létre, hogy további jelentős innovációk is elismerésben részesülhessenek.



Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke elmondta, hogy az NKFIH tavaly új innovációs díjat alapított Alapkutatástól a piacig címmel, ezt az elismerést a Magyar Innovációs Nagydíjjal és az ITM innovációs díjaival együtt adták át kedden.



A 3DHISTECH Kft. Innovációs Nagydíjjal jutalmazott Pannoramic termékcsaládja az optikaimikroszkóp-alapú patológiai szövettani diagnosztika úttörő, paradigmaváltó módszere és alkalmazásfejlesztése. A Pannoramic digitális patológiai termékcsalád CE IVD 2019-ben kapott engedélyt, és belföldön, illetve külföldön csaknem 50 helyen talált vevőre, ami 2019-ben a 3DHISTECH Kft. 3 milliárd forintos bevétel-növekedését eredményezte.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019-es Ipari Innovációs Díjában a BorsodChem Zrt. részesült az MDI poliuretán alapanyag gyártási folyamatának komplex fejlesztéséért.



Az ITM 2019. évi Informatikai Innovációs Díját az Oncompass Medicine Hungary Kft. nyert el az Oncompass precíziós onkológiai döntéstámogató eljárásért.



A NKFIH Alapkutatástól a piacig Innovációs Díját a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. kapta az élvonalbeli idegtudományi kutatások céljára kifejlesztett világszínvonalú magyar mikroszkópért.



A MISZ korábbi tájékoztatása szerint a Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága 46 jelentkező társaság közül választotta ki a 2019. évi innovációs nagydíjat, valamint további hét innovációs díjat ítélt oda, ezek közül négyet később adnak át.



Az Agrárminisztérium 2019-es Agrár Innovációs Díjában a Veresi Paradicsom Kft. részesül mesterséges megvilágítású, hidrokultúrás rendszerben megvalósított téli termesztésért, a tárca Környezetvédelmi Innovációs Díját pedig a ThalesNano Energy Zrt. nyerte el a H-GenieR magasnyomású laboratóriumi hidrogén generátor berendezésért.



A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díjában az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete részesül a 25 éves CSALOMONR csapdacsalád újdonságaiért, a Valor Hungariae Zrt. és a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját pedig a Fitpuli Kft. kapja a Fitpuli tudományos alapú digitális munkahelyi egészségprogramért.

MTI