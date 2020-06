Kövér: erősödhet Magyarország és Szlovákia együttműködése

A regionális kapcsolatok, a nemzeti közösségek erősítése és az uniós érdekérvényesítés területén is erősödhet Magyarország és Szlovákia együttműködése - mondta Kövér László, az Országgyűlés kedden Budapesten.

Kövér László az Országházban fogadta Boris Kollár szlovák házelnököt, majd a tárgyalásukat követő közös sajtónyilatkozatban kiemelte: egyetértettek abban, hogy az elmúlt időben egyébként is sikeres regionális együttműködést, a visegrádi csoportot (V4) igyekeznek a maguk eszközeivel még sikeresebbé tenni.



Emellett abban is egyetértettek, hogy a nemzeti közösségeknek fontos összekötő szerepe, ereje van - közölte. Hozzátette: az új szlovák kormány hivatalba lépése óta eltelt idő reményre ad okot, hogy a nemzeti közösségek tekintetében is fejlődést érhetnek el.



Úgy látja, lényeges a két ország együttműködése az Európai Unió jövője szempontjából is. Az EU Magyarország és Szlovákia, valamint a két országban élők számára is egy olyan érdekérvényesítési keretet jelent, amelyben jobban megtalálhatják a boldogulásukat, de mivel az unióban vannak régi és új, nagy és kicsi, erős és kevésbé erős tagállamok, fontos, hogy egymást segítve, együttműködve próbálják meg a nemzeti érdekeiket érvényesíteni, mert így nagyobb súlyt képviselnek - mutatott rá Kövér László.



A szlovák házelnök hangsúlyozta: országa célja a jószomszédi kapcsolatok kiépítése Magyarországgal.



Emlékeztetett: első hivatalos útja Prágába vezetett, a második Budapestre, amivel azt kívánta jelezni, hogy mennyire fontosak a legközelebbi szomszédok, és milyen jók a velük ápolt kapcsolatok.



Úgy vélte, mindkét ország alapvető érdeke, hogy a szoros együttműködést a V4-en belül is fenntartsák.



Kitért rá: sok kérdésben egyetértettek magyar partnerével, ami azt bizonyítja, hogy továbbra is nagyon jók lehetnek a magyar-szlovák kapcsolatok.



MTI