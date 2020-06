Gyöngyösön kincstári értékesítési pont nyílt

2020. június 30. 14:31

A nagy múltú borvárosban, a Mátra kapujaként is emlegetett Gyöngyösön, ahol valaha Mátyás király is, Rákóczi Ferenc is megfordult, s a Szent Korona is kétszer állomásozott, kincstári értékesítési pont nyílt.

Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság igazgatója, Hiesz György polgármester, Borbély László András, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese, Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízott (b-j) átvágja a nemzetiszínű szalagot a gyöngyösi kincstári állampapír értékesítési pont megnyitóján 2020. június 30-án. MTI/Komka Péter

Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az államkincstár lakossági ügyfeleinek száma és állampapír-állománya - közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) pénzforgalmi elnökhelyettese kedden, a gyöngyösi értékesítési pont megnyitóján.

Borbély László András kiemelte: idén 2000 milliárd forint fölé nőtt a kincstár lakossági ügyfeleinek állampapír-állománya. A növekedés az elmúlt évben ugrásszerű volt, elérte a 45 százalékot, 2013-hoz képest pedig megnégyszereződött az állampapír-állomány, melynek több mint fele a fővároshoz és Pest megyéhez kötődik.



Ezzel párhuzamosan a MÁK aktív ügyfeleinek száma is bővült, jelenleg eléri a 430 ezret - tájékoztatott, jelezve, hogy ekkora ügyfélkör színvonalas kiszolgálásához egyaránt fontosak a személyes megjelenést biztosító értékesítő helyek és az elektronikus elérés könnyítése, kiterjesztése is.

MTI; Gondola