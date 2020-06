Lutter Imrét választották a Magyar Versmondók Egyesülete elnökének

2020. június 30. 16:36

Lutter Imrét választották a Magyar Versmondók Egyesülete elnökének - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

Egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül választotta meg Lutter Imrét a Magyar Versmondók Egyesülete elnökének a szervezet küldöttközgyűlése. Kiss László alapító-elnök 2019 decemberében hunyt el, akinek emlékét és küldetését szem előtt tartva folytatja a munkát a megújult elnökség. A testület elfogadta Lutter Imre következő öt évre vonatkozó stratégiáját is - olvasható a közleményben.



Mint írják, az egyesület új vezetésébe olyan művészek, szakemberek kerültek be, akik régebb óta segítik a szakmai munkát.



A Magyar Versmondók Egyesületének új alelnökei: Bakos-Kiss Gábor színművész, a Nemzeti Színház tagja és Takács Bence televíziós műsorvezető lettek. Az újra megválasztott alelnökök Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója; Szennik Éva televíziós szakember; Turczi István költő, író, műfordító.



A kommüniké emlékeztet arra, hogy az egyesület tagjai a következő években folytatják a Nemzeti Színházzal közösen szervezett Nemzeti VERSenyt, a több ezer általános iskolás részvételével zajló Regösök húrján vers- és prózamondó versenyt. Nagyobb volumenben valósul meg a társszervezőként vitt Bujtor István Filmfesztivál, a Latinovits Találkozó, a Radnóti Miklós-, a József Attila- és a Szabó Lőrinc-verseny.



Két új népmesekönyvet is közreadnak a Versmondók Könyvtára sorozat részeként, a könyvfesztiválon mutatják be a Népmesék szóban, írásban, képben című tanulmánykötetet, és hamarosan megjelentetik Andrásfalvy Bertalan múlt század derekán rögzített és máig kiadatlan népmesegyűjteményét, hangzó melléklettel.

MTI