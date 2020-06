Gulyás: ötmilliárdot nyújt a kormány a budapesti utak felújítására

2020. június 30. 16:54

Ötmilliárd forintos forrást biztosít a kormány budapesti utak felújítására a jövő évi költségvetésben - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten.

Gulyás Gergely sajtótájékoztatón közölte: a forrás biztosítását a jövő évi költségvetés módosító indítványai között fogadta el az Országgyűlés.



Az elmúlt években is hasonló mértékű összeget adott a kabinet erre a célra - mondta a miniszter. Emlékeztetett: korábban a fővárosi Fidesz-frakció forrást kért a kormánytól ahhoz, hogy ne maradjon aszfaltozatlan út Budapesten.



A helyzet azóta romlott - folytatta -, hiszen az új fővárosi vezetőség "egyértelműen politikai alapon" osztja az útfelújításra rendelkezésre álló mintegy 25 milliárd forintnyi támogatást.



Az utak felújításának esetében "a politikai hovatartozásnak (...) nem lehetne jelentősége" - mondta Gulyás Gergely, kijelentve: ezért az ötmilliárdos forrást jövőre is jó célokra fogják felhasználni.



A közelmúltban fideszes kerületi polgármesterek által tervezett, korábban a főváros által jóváhagyott útfejlesztésektől "büntető jelleggel" vont el a forrást Budapest új vezetősége - mondta a miniszter, aki ennek a gyakorlatnak a beszüntetését sürgette. Szatmáry Kristóf, a Budapesti Útépítési Program koordinációjáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy a fővárosi "szivárványkoalíció" "szakmainak csúfolt" döntése hátrányosan érinti a kilenc nem baloldali vezetésű kerületet. Ismertetése szerint ezek a városrészek Budapest területének 50 százalékát képviselik, ahol az összlakosság majdnem egyharmada él. Szatmáry Kristóf a leginkább felháborítónak azt nevezte, hogy a Budapest területének egyharmadát jelentő XVI., XVII., XXI. és XXIII. kerületben az új városvezetés "nulla forintot határozott meg" a fővárosi utak felújítására.

Dunai Mónika, a XVII. kerület, Rákosmente fideszes országgyűlési képviselőjének tájékoztatása szerint Budapest legnagyobb alapterületű kerületeként a leginkább érintettek a forráselvonásban.



A főváros vezetése 260 ezer emberről és alapterületének 10 százalékáról is lemondott - hangoztatta a fideszes politikus. Beszámolt arról, hogy a Rákosmentén folyamatosan javítani kell az úthálózat egyharmadát kitevő földutakat, a közvetlen állami segítséggel indított aszfaltozási program immár két éve tart. Dunai Mónika szerint a meglévő utak karbantartása és felújítása szempontjából is a fővárosi forrásmegvonás legnagyobb kárvallottja Rákosmente.



Reméli - mondta -, hogy a bejelentett kormányzati forrásból megépülhet a Rákosliget és Rákoskeresztúr között korábban tervezett összekötő út. Dunai Mónika szólt a Rákosmentén épülő multifunkcionális sportcsarnokról is, megjegyezve, hogy a kerület egy lámpás csomópontot épített volna ott a főváros segítségével, azonban "Karácsony Gergely ezt is lenullázta".



Álláspontja szerint "bosszúnak is tekinthető" hogy a XVII. kerületben élő Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, akit nem választottak meg országgyűlési képviselőnek, "hagyta", hogy az elmaradó útfelújítások miatt a rákosmentiek közlekedése ilyen sok időt vegyen igénybe. Gulyás Gergely újságírói kérdésre közölte: az útfelújítási források elosztásáról nem politikai alapon fognak dönteni. A Hajógyári-szigetre vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy ha a terület árvízvédelméhez fákat kell kivágni, akkor azt meg lehet tenni. A miniszter a Lánchíd felújításáról azt mondta, hogy a főváros politikai vitát akar és nem a hidat felújítani, január óta semmit nem tett az ügyben.



Ugyanazt a forrást, amelyet Tarlós István korábbi főpolgármesternek biztosítottak volna, biztosítják az új városvezetésnek is - jelezte, azt is megjegyezve, hogy a járványhelyzet alatt is lett volna lehetőség a közbeszerzés előkészítésére. A miniszter ehhez azt is hozzátette: "egészen komolytalan úgy pénzt kérni, hogy nem tudják, mennyibe kerül a felújítás". Arra az újságírói felvetésre, hogy Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke szerint összességében jót cselekedtek az álmentős videóval és ő azt újra leforgatná, Gulyás Gergely úgy reagált: "jobb lenne a magyar közéletet nem fertőzni tovább azzal, hogy nyílt hazugságokkal, hamisított videókkal próbálják megvádolni a védekezésben részt vevőket". A főváros és a Budapesti Közlekedési Központ javaslatára, miszerint a koronavírus miatt szeptembertől délelőtt 9 órakor kellene kezdeni az oktatást az iskolákban, Gulyás Gergely azt mondta: több ellenérvet lát, mint e mellett szólót.



Nem tartja helyes indoklásnak - tette hozzá -, hogy a későbbi iskolakezdés miatt kisebb lenne a tömeg a közösségi közlekedésben.



MTI