Megvásárolnák a New York-i Roosevelt- és a sitkai Baranov-szobrot oroszok

2020. június 30. 18:58

Vételi ajánlatot tett az orosz Art Russe alapítvány Theodore Roosevelt amerikai elnök New Yorkban és Alekszandr Baranov, az észak-amerikai orosz települések kormányzója Sitkában (Alaszka állam) eltávolításra ítélt szobrára - közölte kedden az Interfax hírügynökség.

A bronz Baranov Sitkában - Kép: Katherine Rose/KCAW

Roosevelt nyeregben - Kép: Wally Gobetz

Rena Lavery, az Art Russe alapítvány igazgatója a New York-i és az alaszkai hatóságokhoz írt levelében hangsúlyozta, hogy nagy történelmi jelentőséget tulajdonít mindkét, az Egyesült Államokban a faji megkülönböztetés elleni küzdelem címén veszélybe sodort emlékműnek, amelyeket szerinte meg kell őrizni.



Lavery szerint Roosevelt jelentős politikus volt, aki a két ország történelmének több szakaszában is kapcsolatba került Oroszországgal. Ő volt az, aki tető alá hozta az orosz-japán háborút 1905-ben lezáró portsmouthi szerződést.



A Baranov-emlékmű - mint arra az igazgató rámutatott - az Oroszország és az Egyesült Államok közötti, 19. század eleji kapcsolatok történetének jelentős szakaszát testesíti meg. Az alapítvány ezért az orosz történelmi örökség jelentős darabjaként kész annak megvásárlására és megőrzésére.



A 2012-ben alapított Art Russe célja egyébként a 20. századi orosz és szovjet művészet külföldi megismertetése és előmozdítása.



A Theodore Rooseveltet lóháton, egy gyalogos fekete és egy észak-amerikai indián férfi társaságában ábrázoló szoborcsoport a New York-i természettudományi múzeum bejáratánál áll. Az intézet vezetése a kompozíciót rasszistának minősítve annak áthelyezése mellet döntött, amelyet Bill de Blasio polgármester időszerű, Donald Trump amerikai elnök pedig nevetséges döntésnek nevezett. Baranov ülő szobra az 1867-ig Novo-Arhangelszknek nevezett Sitka történelmi központjában található. Eltávolítását a városi tanács nyílt ülésén arra hivatkozva kezdeményezték aktivisták, hogy az emlékmű sértheti Alaszka őshonos lakosainak érzéseit.

MTI