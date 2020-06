Máris lemondott az Index frissen kinevezett vezérigazgatója

2020. június 30. 21:08

Június 30-i hatállyal távozik a posztjáról és a cégtől Ződi Zsolt, az Index vezérigazgatója. Ződit múlt héten, Pusztay András addigi vezérigazgató lemondása után nevezte ki a cég élére Bodolai László, az Indexet tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke. Június 30-tól vezérigazgató nélkül működik tovább az Index.hu Zrt.

Ződi Zsolt - youtube

A Kreatívnak eljuttatott közleményben Bodolai László, az igazgatótanács elnöke azt írja: „Vezérigazgató nélkül, de továbbra is zavartalanul működik az Index. Sajnálom, hogy Zsolt barátom felmondott, de azt azért köszönöm neki, hogy még az elején jelezte, hogy nem tudja ellátni a tisztséggel járó kötelezettségeket. Az Index.hu Zrt pénzügyi helyzetét illetően azt tudom mondani, hogy igyekszünk minél hamarabb tartós megoldást találni a fennálló cash-flow problémára, ugyanakkor szeretném megjegyezni azt is, hogy ez nincs hatással az Index napi szintű működésére, a lap független tartalomgyártására.”

Vezérigazgatói tisztségemről lemondok, de továbbra is hű olvasója maradok az Indexnek, melynek független tartalmait napi szinten fogom követni - írta Ződi Zsolt a közleményben.

Döntésem oka egyszerű: miután megismertem a cég pénzügyi helyzetét, arra jutottam, hogy egy ekkora szervezetre vonatkozó változtatások véghez vitele túl nagy feladat számomra.

Sajnálom, ha esetleg Bodolai László barátomat ezzel most nehéz helyzetbe hoztam - tette hozzá Ződi.

Az Index a belső problémáit a sajtószabadság elleni támadásként állította be és kongatja a vészharangot már több mint egy hete, hogy veszélyben van a függetlenségük. Azóta a cég igazgatótanácsából kikerült a főszerkesztő, Dull Szabolcs, lemondott a vezérigazgató, Pusztay András, és most távozott a Pusztay helyére kinevezett Ződi Zsolt is. Ezeket a változásokat a portál úgy állítja be, mintha a jobboldal helyezne nyomást rájuk, nem pedig belső háború folyna az Index nemzedékei közt.

Valójában annyi történt, hogy rájöttek, az Index gazdasági működése alapvetően rossz, a tulajdonosokat képviselő igazgatóság olyan átalakítási tervet dolgozott ki, amelynek nyomán a szerkesztőség egy részét külsős cégekbe szerveznék ki. A tulajdonos alapítvány elnöke szerint a főszerkesztő ezt az elképzelést kiszivárogtatta a baloldali médiának. Az átalakítás oka az lett volna, hogy a válság nyomán csökkenő reklámbevételek miatt a médiacégek - köztük az Index is - átgondolják a működésüket és fenntarthatóságukat.

A mindig is baloldali és liberális Index-alapítók és a portál üzleti modelljét alakítók, tehát az ősindexesek és a maiak összekaptak a koncon - írtuk korábban véleménycikkünkben.

