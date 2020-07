Aurescu: hagyjanak fel a provokatív logikával Románia vonatkozásában

2020. július 1. 12:36

Román külügyminiszter: várjuk Magyarország részéről a gazdaságfejlesztési programról szóló megállapodás-tervezetet

Románia várja Magyarország részéről azt a megállapodás-tervezetet, amely alapján mielőbb el lehet kezdeni a tárgyalásokat a magyar gazdaságfejlesztési programról - erről Bogdan Aurescu román külügyminiszter nyilatkozott szerdán az Agerpres román közszolgálati hírügynökségnek adott terjedelmes interjúban.

Aurescu kijelentette: a gazdaságfejlesztési programról szóló megállapodásnak olyan alapvető elveket kellene tartalmaznia, mint a román hatóságok szerepe, a program átlátható és diszkriminációmentes jellege, valamint az alkalmazás összhangja a versenyre és az állami segélyre vonatkozó román és EU-s szabályozásokkal.

"Egy olyan megállapodás-tervezet átküldését kértem a magyar külügyminisztertől, amelyik tiszteletben tartja ezeket az elemeket, és amelyik lehetővé teszi az egyeztetések elkezdését. Remélem, hogy ezt a megállapodás-tervezetet mielőbb átküldik, ahogy ezt megbeszéltük" - fogalmazott Bogdan Aurescu.

A román külügyminiszter felidézte: a Szijjártó Péterrel folytatott május 26-i bukaresti megbeszélés újabb alkalmat nyújtott a román fél világos és határozott elvárásának közvetítésére, hogy Magyarország "térjen vissza a természetes, valós partneri viszonyra", és hogy "a budapesti hivatalosságok hagyjanak fel a provokatív logikával Románia vonatkozásában". Megjegyezte: a megbeszélés során - amint a múltban is - megerősítette, hogy Románia érdekelt a kétoldalú kapcsolatok pragmatikus, konstruktív és európai szellemben történő megerősítésében, és nyitott a kölcsönösen előnyös projektek azonosításában, amelyek mindkét állam és állampolgáraik jólétéhez járulnak hozzá.

Aurescu azt is hozzátette, hogy a megállapodáshoz a román félnek - a nemzetközi egyezményekről szóló 2003/590-es törvény értelmében - elő kell készítenie és jóvá kell hagynia a tárgyalási felhatalmazást. Ebben a román Külügyminisztérium határozza meg a főbb elemeket, de a területet felügyelő más román hatóságokat is be kell vonni a folyamatba.

"Biztosíthatom, hogy ez az elem (a magyar gazdaságfejlesztési program) fontos része lesz a következő időszak kétoldalú párbeszédének. Remélem, hogy ezt a tárgyalást konkrét lépések követik, amelyek tettekkel igazolják a magyar fél elkötelezettségét egy olyan átlátható és nem diszkriminatív megoldás azonosításában, amely megfelel a román törvényeknek, és a vonatkozó EU-s szabályozásoknak" - mondta az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban Bogdan Aurescu külügyminiszter.

MTI