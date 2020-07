A Gyurcsány-párti polgármester megfenyegette a lakókat

2020. július 2. 17:45

Az útfelújítás költségeinek áthárításával fenyegette meg a lakókat Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc–Pestszentimre polgármestere. A Gyurcsány-párti kerületvezető olyan erdőszéli útszakaszt térkövezne le, ami ellen a lakók hosszú évek óta tiltakoznak. Az ügy érdekessége, hogy az utca szilárd útburkolattal való ellátása ellen – még ellenzéki képviselőként – Szaniszlóék hergelték fel a lakókat, polgármesterként pedig a lakossági ellenállás ellenére is megvalósítja a beruházást.

Teljes a felháborodás a XVIII. kerületi Flór Ferenc utcában. A harminc éve erdőszélre épült házsor lakói lapunknak arról számoltak be, hogy Szaniszló Sándor levélben fenyegette meg őket, ha tiltakozásképpen visszaküldik a levelét. A DK-s polgármester egy 1997-es rendeletre hivatkozik, amely szerint részben vagy egészben átháríthatja az útépítés költségeit a vele egyet nem értő lakókra.

Az utca homokos talajra épült, közvetlenül az erdőszélen. A házsor hátsó udvarai néznek az erdő felé, bejárat a túloldali szilád burkolattal rendelkező utcáról van. A hátsó kert szélére sokan saját fákat, tujákat és bokrokat ültettek. Arra nem számítottak, hogy az erdei útra bárki építkezni szeretne. Amennyiben ez megtörténik, sokak hátsó kertje esne áldozatul.

– A homokos utcát sétára és futásra használjuk. Szerencsére, ha esik az eső, egy óra alatt elnyeli a talaj. Félő, ha térkő kerülne a helyére, a víz befolyna a kertekbe. Az utca teljesen beleépült az erdőbe, tartani lehet tőle, hogy fákat és a lakók növényeit is kivágnák, mert a tervek szerint az út nyolc méter széles lenne – mondták lapunknak a felháborodott lakók, akiket a XVIII. kerület polgármestere egy levélben meg is fenyegetett.

– A polgármester azt írta: aki elutasítja az útépítést, azon bevasalják annak költségeit, ráadásul úgy szavaztatta meg a lakókat, hogy küldje vissza, aki elutasítja, aki viszont nem küldi vissza, az szerinte automatikusan egyetért a beruházással – azaz mindenki szavaz, még olyan is, aki nem foglalkozik a kérdéssel.

Galgóczy Zoltán, a körzet volt fideszes képviselője is megerősítette: a levelet olyan lakók is megkapták, akiknek az otthonát nem is érinti közvetlenül a beruházás. A volt alpolgármester emlékezetében erősen él az útszakasz kálváriája. – Az előző ciklusban a kormány pályázatot írt ki földutak szilárd burkolattal való ellátására. Az előző, polgári vezetéssel felmértük a kerületi utakat, és pályáztunk kormányzati forrásokra, ebben benne volt a Flór Ferenc utca is. A tervezésnél megkérdeztük az ott élőket, hogy akarják-e a beruházást. Sétálóutca funkciót szerettünk volna, nyilván az erdő mellé nem terveztünk autós forgalmat. Az akkori ellenzék – a jelenlegi vezetés – felhergelte a lakosságot, hogy az utat mi az autós forgalomnak akarjuk megnyitni. A körzet képviselőjeként összehívtam egy lakossági fórumot, de annyira fel voltak hergelve az emberek, hogy azt mondták, ők nem akarnak sétálóutcát, Ekkor Ughy Attila polgármester kivette a Flór Ferenc utcát a tervezetből – emlékezett vissza az eseményekre az akkori önkormányzati képviselő. Galgóczy hozzátette: az akkori ellenzék azon az állásponton volt, hogy ne épüljön ott semmi, ezzel szemben most az látszik, hogy leporolták a régi tervet, és rá akarják erőltetni a lakosokra a korábban elutasított útépítést.

– Tudomásom szerint mégis térkő és futópálya létesülne. 2020. február 27-én a pályázat beadásának szándékát elfogadta a képviselő-testület, hat nappal később a mostani momentumos körzetes képviselő összehívta a lakossági fórumot. Az önkormányzat kezdeményezte az útszakasz forgalomba helyezését a kormányhivatalnál, a beadott pályázat nyert, és megvan rá a több mint félmilliárd forint. Ebből 250 millió forintot biztosít az önkormányzat saját erőből, a többit a kormány adja hozzá a kérésnek megfelelően, ami azt bizonyítja, hogy a beruházás mindenképpen meg fog valósulni, a lakók akarata ellenére – sorolta a tényeket a fideszes képviselő.

