Berlinben tárgyalt Gulyás Gergely és Novák Katalin

2020. július 3. 11:08

Berlinben tárgyalt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz alelnöke az Európai Unió német elnökségének első napjaiban - közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a miniszter és az államtitkár a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) főtitkárával, Paul Ziemiakkal és Markus Bluméval, Wolfgang Schäuble Bundestag elnökkel, Katja Leikert a CDU és a CSU közös frakciójának helyettes vezetőjével, Hans-Gert Pötteringgel, az Európai Parlament volt elnökével, valamint Észak-Rajna Vesztfália Európa-ügyi államtitkárával egyeztetett.



A látogatás célja a két ország kormányzó jobbközép pártjai közötti együttműködés erősítése volt. A vezető CDU-s és CSU-s politikusok megerősítették, hogy Magyarországra erős szövetségesként tekintenek, és arra törekednek majd, hogy az európai közös pártcsaládon belül is visszatérjen a "józan hangvétel", és az esetleges nézeteltéréseket a tagpártok zárt ajtók mögött rendezzék - írták.



Kiemelték, hogy a magyar és a német kormány közötti kétoldalú együttműködés az elmúlt időszakban a gazdasági beruházások, a digitális ipar, a tudomány területén is erősödött. Németország gazdaságilag, kulturálisan és politikailag is kiemelten fontos szövetségese Magyarországnak.



A Fidesz és az uniópártok közötti kapcsolat évtizedek óta szoros, a Helmut Kohl volt német kancellár iránti kölcsönös tisztelet - akinek a meghívására a Fidesz az Európai Néppárthoz csatlakozott -, valamint a személyes jó kapcsolatok jó alapot jelentenek a további együttműködésre - olvasható a közleményben.

MTI