Lengyel elnök: a V4 legyen a koronavírus-járvány utáni európai fejlődés pólusa

2020. július 3. 12:43

A visegrádi csoport (V4) legyen a koronavírus-járvány utáni európai gazdasági fejlődés pólusa - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök pénteken Varsóban, üdvözölve a regionális csúcstalálkozóra megérkezett miniszterelnököket.

Duda - president.pl

Andrzej Duda arra biztatta a V4 kormányfőit, hogy közös álláspontot dolgozzanak ki az EU 2021-2027-es költségvetési tervezetéről, és hatékony tárgyalásokat folytassanak erről az uniós színtéren.



Akarjuk, hogy térségünk "a koronavírus-járvány utáni európai fejlődés pólusa legyen" - fogalmazott, hozzátéve: ehhez ambiciózus, a fejlődésen, az európai kohézión és a komoly infrastrukturális fejlesztéseken alapuló, "az európai gazdaságot térségünkben is serkentő" uniós költségvetésre van szükség.



Utalva a V4 alapításának jövő évi 30. évfordulójára, Duda két, szerinte kulcsfontosságú történelmi mozzanatot emelt ki: egyrészt a regionális együttműködés érveket nyújtott a V4-államok uniós integrációjával is járó európai egyesítéshez, másrészt az utóbbi években a csoport erőteljes álláspontjának köszönhetően a kulcsfontosságú ügyekben befolyásolni tudta az egész EU döntéseit. Például a menekültek átirányításának kérdésében óriási nyomásgyakorlás ellenére kezdettől fogva igazuk volt - jelentette ki Duda. Aláhúzta: a V4 nem egyezik bele a befogadó országok, valamint a menekültek beleegyezése nélküli átirányításába. "A kényszerű áthelyezés ellentmond az emberi jogoknak, és igazából serkenti az embercsempészetet" - tette hozzá.



Úgy látta: a jelenleg megújuló migrációs válság idején a V4 alapfeladata a határok biztosítása, ezáltal az állampolgárok biztonságának megőrzése, a migrációt kiváltó konfliktusok helyszíni kezelése.



Az uniós költségvetési tervezetet illetően péntek reggel, a V4-csúcstalálkozót megelőzően, Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a szlovák hivatali kollégájával, Igor Matoviccsal közös sajtóértekezleten örvendetesnek nevezte, hogy Varsó és Pozsony, de az egész V4 is nagyon hasonló álláspontot képvisel.

Matovic a beiktatása utáni első hivatalos látogatására érkezett a lengyelországi V4-csúcsra. A sajtóértekezleten elmondta: Szlovákia meríteni akar a lengyel tapasztalatokból az uniós alapok hatékony felhasználása terén, mivel Pozsonynak ez nagy gondokat okoz, és nagy problémát jelent az eszközök felhasználásához kötődő korrupció is.

A V4 kormányfői Duda beszédét követően a varsói Belweder elnöki palotában értekeznek, ezt követően közös sajtóértekezletet tartanak.

MTI