ITM - Törvénymódosítás: büntetett előéletűek nem vezethetnek taxit

2020. július 3. 12:49

Tizenhárom közlekedési törvényt módosított pénteki döntésével az Országgyűlés. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által kezdeményezett változtatások egyebek mellett lehetővé teszik a büntetett előéletű taxisok kiszűrését a piac tisztítása, az utasok védelme érdekében.

A szaktárca az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejti: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosításával csökkenhet az utasok kárára elkövetett jogszabálysértések száma, javulhat a taxis szakma társadalmi megítélése, a szolgáltatások színvonala.



A módosítás teljes körű ágazati támogatottsággal bír, a büntetlen előélet követelményének törvénybe iktatását a hatóságok mellett a taxis érdekképviseletek is szükségesnek tartják, szorgalmazták. A magyar utasok hathatós védelme mellett az intézkedés ahhoz is hozzájárulhat, hogy a külföldről Magyarországra érkező turisták ne a repülőterek, főpályaudvarok környékén működő taxishiénáktól szerezzék első benyomásaikat Magyarországról - tették hozzá.



Az új szabályozás nem korlátozza indokolatlanul és aránytalanul a foglalkozás szabad megválasztásához kötődő alapjogot, hiszen kizárólag a szakma végzése szempontjából releváns bűncselekményeket sorolja fel - mutat rá a minisztérium. A közlekedési hatóság a jövőben a bűnügyi nyilvántartási rendszerből kérheti le a járművezetői igazolvány kiadásához szükséges adatokat, a kérelmezők adminisztrációs terhei így nem nőnek.



A módosítás a jelenleg már érvényes, legfeljebb öt évre szóló személyszállítási igazolvánnyal rendelkező járművezetőket csak hosszabb távon érinti, nekik a következő igazolvány kiadásakor kell majd megfelelniük az előírásnak - jelezték.



Hasonlóképpen a gazdaság fehérítését szolgálja az a rendelkezés, amely szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a közterület-felügyeletektől is kérhet adatot az általa üzemeltetett elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerhez (ekáer) kapcsolódó feladatai ellátásához. Így az áruk tényleges útjának nyomon követése a lehető legteljesebb mértékben biztosítható lesz.



A közlemény szerint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. felhatalmazást kap arra, hogy ellenőrzési feladatai mellett a gyors és kényelmes online ügyintézés elősegítése érdekében is hozzáférhessen a gépjármű-nyilvántartás adataihoz. A személyre szabható ügyintézési felületen (szüf) így egyszerűen és hatékonyan biztosíthat majd többletszolgáltatásokat az állampolgárok és vállalkozások számára. Ekként már az értékesítéskor meggyőződhet arról, hogy az adott járműre a megfelelő kategóriájú úthasználati jogosultságot váltják-e meg.



Az elektronikus szolgáltatások kiépítése után ezzel a jövőben kizárható lesz, hogy rendszám- vagy kategóriatévesztés miatt pótdíjat szabjanak ki - hívta fel a figyelmet az ITM.



A hazai elektronikus útdíjszedési rendszerekből származó bevételek az állami tulajdonú országos közúthálózat fejlesztésének és biztonságos fenntartásának meghatározó jelentőségű alappillérei. A törvénymódosítás kiszámíthatóbbá teszi a gépjárművek fenntartását és működtetését azzal, hogy rögzíti az inflációs hatás rendszerbe építésének legmagasabb szintű jogi kereteit. Az évenként automatikusan frissülő díjszámítás legfontosabb hozadéka, hogy az úthasználók - és különösen a fuvarozó vállalkozások - számára tervezhetőbbé válik a költségek alakulása.



A közlemény szerint Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár azt mondta: "a közlekedés jelentősen befolyásolja a gazdasági fejlődést, a vállalkozások versenyképességét és az emberek életminőségét is. Az ágazati szabályozás rendszeres felülvizsgálata hozzájárul ahhoz, hogy a gyakorlati tapasztalatok a megfelelő gyakorisággal jelenjenek meg a legmagasabb szintű előírásokban. Az innovációs tárca a törvényi felhatalmazás alapján véglegesíti a kapcsolódó rendeleti szintű részletszabályokat."



MTI