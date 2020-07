Fülöp Attila: gyerekvédelmi területen hangsúlyos szerepet kapnak az egyházak

2020. július 3. 14:27

A kormánynak 2010 óta stratégiai partnerei az egyházak, amelyek jelentős szerepet töltenek be a szociális ellátórendszerben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pénteken a Magyarországi Evangélikus Egyház Dunakeszi ÉletFa rehabilitációs intézetében tartott sajtótájékoztatón.

Fülöp Attila emlékeztetett: a szociális bentlakásos intézmények 25 százaléka, a szociális alapszolgáltatások 44 százaléka egyházi fenntartású, a gyermekvédelmi intézményrendszerben pedig az idén eléri a 60 százalékot az egyházi fenntartók aránya.



Magyarországon a szociális és gyerekvédelmi területen hangsúlyos szerepet kapnak az egyházak - fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozva, a szociális törődésnek fontos része a lélek gondozása, és fontos, hogy egy szociális intézményben töltött idő ne csak túlélendő napokat jelentsen, az egyházak pedig bármilyen más fenntartónál többet tudnak a lelkek gyógyításáról.



Fülöp Attila felidézte, néhány hete fogadta el az Országgyűlés az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepe megerősítéséről szóló törvényt. Ennek értelmében az állam az egyház tulajdonába adja azokat az ingatlanokat, amelyekben az intézmények állami feladatokat vállaltak át. Hozzátette: a törvény a jövőbeni átadások lehetőségét is megteremtette, mellyel a szociális feladat ellátásához szükséges állami ingatlan az egyház tulajdonába kerülhet. Kiemelte: abban az esetben, ha a tulajdonába kapott ingatlanban a szociális feladatellátás megszűnik, az ingatlan visszaszáll az államra.



Fülöp Attila beszámolt arról is, hogy hamarosan elkezdődik a Dunakeszi Életfa Rehabilitációs Intézet épületének részleges korszerűsítése, amihez az állam 50 millió forint támogatást ad.



Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke elmondta, hogy 2017 óta négy, korábban állami fenntartású szociális intézmény került a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába, hangsúlyozottan olyan területeken, ahol az egyház erős gyülekezeti háttérrel rendelkezik. Ezek közé tartozik a dunakeszi intézmény, amely az ötszáz embert gondozó Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat részét képezi. Az egyház 22 országos egyházi és 12 gyülekezeti fenntartású intézményének 1 800 munkatársa van, saját otthonaikban 5 ezer embert, bentlakásos intézményekben pedig 2 700 lakót látnak el.



A diakóniáért is felelős püspök köszönetét fejezte Fülöp Attilának és szakmai stábjának, valamint Orbán Viktor miniszterelnöknek azért a figyelemért és elismerésért, amellyel észrevették és értékelték az egyházak társadalmi szerepvállalását, kiemelten a szociális ellátórendszerben. Kondor Péter hangsúlyozta: a döntéssel a tulajdonosi szemlélet pozitív hatása érvényesülhet, az egyházak jó gazdaként dolgozhatnak, az egyértelmű nyertesek pedig a lakók lesznek.



MTI