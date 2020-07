Hollik: a baloldal ismét bizonyította, nem érdekli az emberek sorsa

2020. július 3. 15:43

A baloldal nem szavazta meg a 2021. évi költségvetést, ezzel ismét bizonyította, hogy nem érdekli a magyar emberek sorsa - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára pénteken feltöltött videóban.

Hollik István - origo.hu/Hirling Bálint

Hollik István kiemelte: a pénteken elfogadott költségvetés a gazdaság újraindításáról, a munkahelyek megvédésről szól, a járványügyi készültség fenntartása mellett.



"A baloldalnak 2009-ben az volt a válasza az akkori válságra, hogy megsarcolta a magyar embereket és további terheket rakott a vállukra" - fogalmazott. Hozzátette: ezzel szemben a Fidesz-KDNP úgy kezeli a koronavírus által okozott válsághelyzetet, hogy segít az embereknek és a magyar vállalkozásoknak.



Hollik István ismertetése szerint ezért a jövő évi költségvetésben szerepel a 13. havi nyugdíj visszaépítése és a nyugdíjprémium, továbbá jövőre a tankönyvek már teljes körűen ingyenesek lesznek. Emellett tovább bővül a családok támogatása, 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj a bruttó bér 70 százalékáról 100 százalékra nő, a közszférában pedig jövőre 390 milliárd forinttal több jut a bérekre, mint idén. Folytatódik az adócsökkentés is, a kisvállalati adó, a kiva 11 százalékra csökken.



"A baloldal ma nemmel szavazott a költségvetésre, így nemet mondott ezekre az intézkedésekre is" - jelentette ki a kommunikációs igazgató.



Hollik István szerint a baloldalnak egy szempontja van, "megtámadni mindent, amit a Fidesz-KDNP csinál", és "ha mi igent mondunk, ők biztosan nemet".



A politikus szerint ahogy a baloldal nem segítette a járvány elleni védekezést, "úgy most sem érdekli őket, hogy az ország költségvetése hozzájáruljon az emberek védelméhez és a gazdasági kihívások megoldásához".



"Nekünk viszont továbbra is Magyarország az első. Mi azért szavaztuk meg a költségvetést, mert az segít abban, hogy a koronavírus-járvány után Magyarország minél hamarabb újra a növekedés útjára tudjon lépni" - hangoztatta Hollik István.

MTI