Teherautókban rejtőző migránsokat tartóztattak fel a román-magyar határon

2020. július 3. 15:45

Teherautók rakterében rejtőző csaknem negyven határsértő Magyarországra jutásának megakadályozásáról számolt be pénteken a román határrendészet.

A Szatmár megyei Peténél a magyar határ felé haladó ponyvás kisteherautó rakterében fedeztek fel csütörtökön 23 külföldi állampolgárt. A szíriai, palesztin és egyiptomi migránsok beazonosítása során kiderült, hogy egy részüket néhány nappal korábban már megállították egyszer a határrendészek, amikor megpróbáltak Magyarországra szökni. Most újabb tiltott határátlépésért indult ellenük eljárás, és a teherautó Hunyad megyei sofőrjének előzetes letartóztatását is kezdeményezték embercsempészésért.



A Nagylak-Csanádpalota közúti határátkelőhelyen péntek hajnalban két román rendszámú teherautó rakterében is illegális bevándorlókat fedeztek fel közös ellenőrzésük során a román és magyar határrendészek. Az első járműben 12 szír, a másodikban négy afgán határsértő bújt el. Ellenük tiltott határátlépésért, a Franciaországba kanapékat szállító teherautók román sofőrjei ellen embercsempészésért indult büntetőeljárás.



MTI