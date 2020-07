Augusztus 20-án kezdődik a XXIV. Egri Bikavér Ünnep

2020. július 3. 16:57

2020-ban augusztus 20-a és 23-a között lesz a XXIV. Egri Bikavér Ünnep - közölte a Gondolával Tarsoly József egri hegybíró.





"A várossal, a szőlészekkel és borászokkal, illetve a partnereinkkel történő egyeztetés után döntöttünk úgy, hogy megrendezzük a XXIV. Egri Bikavér Ünnepet” – hangsúlyozta Eger Város Hegyközéségének jelese, az esemény főszervezője. “Nagyon köszönjük azt az aggódást és szeretetet, amelyet a fesztivál iránt érdeklődők zúdítottak ránk az elmúlt hetekben. Ezt látva is külön öröm, hogy egyelőre úgy fest, nem kell lemondanunk az eseményt”.

Tarsoly József megjegyezte: “A vírushelyzet utáni újraindulásban mind a borászok, mind a helyi vendéglátók és a város turizmusa szempontjából is kiemelt szerepe lesz az Egri Bikavér Ünnepnek. Ebben az évben talán az eddigieknél is fontosabb találkozások színtere lehet a fesztivál, ahol családok, baráti társaságok, régi ismerősök koccinthatnak újra azzal az egri borral, amely ereje most a közösségben és az összetartásban is rejlik”. A hegybíró kiemelte: az új helyzet egy egészen más szervezést igényel, a felkészülési idő sokkal rövidebb, de igyekeznek mindent megtenni azért, hogy az idei is egy felejthetetlen borünnep legyen.

A XXIV. Egri Bikavér Ünnep helyszíne az eddig megszokott Érsekkert lesz - rögzítette a Gondolának adott tájékoztatóban Tarsoly József.

gondola