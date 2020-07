Öngyilkosságot kíséreltek meg migránsok az Ocean Vikingen

2020. július 4. 08:48

Foto: Flavio Gasperini / AP Photo / dpa

Több illegális bevándorló öngyilkosságot kísérelt meg az Ocean Viking nevű hajón pénteken, a kapitány ezért rendkívüli állapotot rendelt el a fedélzeten – közölte az SOS Mediterranee civil szervezet.

Tájékoztatása szerint az Ocean Viking nevű hajón hat menekült öngyilkosságot kísérelt meg, és viselkedésével veszélybe sodorta útitársait és a legénységet. Verekedést is provokáltak, és mindenkit megfenyegettek a hajón, amelyen mintegy 180, tengerből felvett ember van. Tettüket azzal indokolták, hogy egyetlen ország sem engedi partra szállni csoportjukat.

A civil szervezet hétszer is engedélyt kért a kikötésre, de ezt Málta és Olaszország is megtagadta. Az illegális bevándorlókat június 25. és 30. között vették fedélzetre vízi járműveikből részint nemzetközi vizeken, részint a máltai mentési szolgálat felelőssége alá tartozó területen. Van közöttük 25 fiatalkorú is, többségük szülői vagy kísérői felügyelet nélkül.

Az SOS Mediterranee közlése szerint egy öngyilkossági kísérletnek tűnő tettként két menekült a tengerbe vetette magát a hajóról, és három másik is erre készült, de őket megakadályozták. A két embert kihúzták a vízből. Pontosan meg nem jelölt módon a fedélzeten is meg akarta ölni magát egy ember. A szervezet arra figyelmeztetett, félő, hogy további hasonló esetekre kerül sor.

hirado.hu - MTI