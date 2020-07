Keddtől ismét várja a látogatókat a hadtörténeti múzeum

2020. július 4. 10:16

Új kiállítással nyitja meg újra kapuit kedden a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Emellett a Hadtörténelmi Levéltár és a Hadtörténeti Könyvtár új adatbázisok kutathatóságát kínálja - közölte az intézmény az MTI-vel.

Mint írták, a Budapest Fotó Fesztivál keretén belül elkészült, "Ellesett pillanatok - Katonaélet az 1960-as évek felvételein" című kiállítás március közepére tervezett megnyitóját pótolja most a múzeum.

"Azok, akik ebben az időszakban teljesítettek katonai szolgálatot, némi nosztalgiával szemlélhetik majd a tárlat képeit és a korszak tárgyait" - fogalmaztak.

A koronavírus-járvány alatt zárt intézmény az elmúlt időszakban több, eddig digitálisan nem elérhető adatbázis feldolgozását is végrehajtotta. A Hadtörténelmi Levéltárban elektronikusan elérhetővé váltak a Honvédelmi Minisztérium 1920 és 1943 közötti elnöki iratanyagának mutatókartonjai, elkezdődött a katonai bíráskodás iránt érdeklődők és a családfakutatók számára újdonságokat kínáló, a honvéd törvényszékek és a tábori bíróságok 1867 és 1945 között keletkezett irataihoz rendelkezésre álló névmutató kartonok számítógépes adatbázissá formálása, valamint a szovjet hadifogságból hazatérő hadifoglyok névkartonjainak számítógépes feldolgozása is. A Hadtörténeti Könyvtár online katalógusa elektronikus hozzáférés biztosítása mellett, mintegy négyezer hadtörténelmi vonatkozású tanulmánnyal és cikkel bővült, ezzel is segítve a tudományos kutatást.

A járványhelyzet időszaka alatt, a távoktatás támogatására az intézmény muzeológusai, levéltárosai, történészei, térképtárosai és könyvtárosai együttes munkájának eredményekét létrejött, képekkel, videókkal színesített digitális oktatási csomag a továbbiakban is bővülni fog. A csomag elérhető a hadtörténelmi kompetenciaközpont honlapján: www.militaria.hu - áll a közleményben.

MTI