Már Bayer Zsolt is a szabadkőművességgel foglalkozik

2020. július 4. 10:59

A publicista Boros Imrével és Bogár Lászlóval beszélgetve reagált a Magyar Nemzetben zajló vitára.

Bayer Zsolt is megnyilvánult a Szakács Árpád lapunkban megjelent puplicisztikája által kiváltott, a szabadkőművességről szóló vitában, amikor a Hír TV Háttérkép című műsorában a szabadkőművességnek a trianoni békeszerződésben játszott szerepéről kérdezte vendégeit, Boros Imrét és Bogár Lászlót. A Magyar Nemzet publicistája a műsorban arra is utalt, hogy a szabadkőművesség és a jelenleg a nyugati világban zajló baloldali, anarchista csoportok által szervezett antirasszista tüntetéshullám között is összefüggés lehet.

Boros Imre is hosszabban kifejtette véleményét a kérdésben, amikor a Magyar Hírlap pénteki számában megjelent véleménycikkében úgy fogalmazott: ‒ Akik évtizedekig tabuként tudták a témát a társadalommal elfogadtatni, most vad tagadásba kezdenek, kockáztatva történészi szakmaiságuk maradékainak elvesztését is.

Boros Imre szerint ma is szükségszerű feltenni kérdést, hogy vannak-e akár titkos, akár nyílt szervezkedések a népek önrendelkezése ellen. A szerző állítja, ezek nemcsak hogy léteznek, de a szervezkedők soha nem látott anyagi erőforrásokkal rendelkeznek, és valós szándékaik álcázásáról ma sem mondtak le.

Egyre többen szólnak tehát hozzá a lapunk hasábjain indult, a szabadkőművességről szóló vitához. A teljes jobboldali médiában az elmúlt hetekben végigfutó témára Szakács Árpádnak a Romsics Ignác tollából a Népszavában megjelent írásra reagáló publicisztikája hívta föl a figyelmet, amelyre Ungváry Krisztián történész válaszolt lapunk hasábjain meglehetősen zaklatott hangvételben. Ungváry Krisztián cikkére Szakács Árpád válaszolt, de publicisztikában reagált az írásra Fricz Tamás is, és Pilhál György is kifejtette véleményét róla. Azóta pedig Hatos Pál, Szentesi Zöldi László és Domonkos László is hozzászólt a vitához a Magyar Nemzetben.

HírTV