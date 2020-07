Folyadékpótlásban verhetetlenek ezek a gyümölcsök és az uborka

2020. július 6. 14:07

A nyári melegben a szervezetünknek még több folyadékra van szüksége, mint egyébként. A jó hír az, hogy ehhez nemcsak több vízivással juthatunk hozzá, hanem lédús gyümölcsök és zöldségek segítségével is.

Görögdinnye

A görögdinnye víztartalma nagyon magas, egészen pontosan 98 százalék. Emellett pedig rengeteg fontos tápanyagot tartalmaz, például C-vitamint és a magnéziumot is. Fontos említést tenni arról is, hogy igen alacsony a kalóriatartalma, egy csészényi felkockázott görögdinnye mindössze 46 kalóriát tartalmaz. Így a fogyókúrázók is lelkiismeretfurdalás nélkül fogyaszthatják.

Sárgadinnye

A sárgadinnye 92 százaléka víz, mégis nagyon tápláló, így segíthet kordában tartani az étvágyat. Emellett nagyon gazdag A-vitaminban, ezáltal erősíti az immunrendszert, ellenállóbbá tesz a fertőzésekkel szemben, és már 20 dkg sárgadinnye fedezi a napi C-vitamin szükségletet.

Uborka

Az uborka víztartalma a 97 százalékot is elérheti. Rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, például káliumot, foszfort, nátriumot, magnéziumot és vasat. Vitaminokban is gazdag, leginkább B- és C-vitaminban. Salátában, vagy önmagában, nyersen is nagyon finom. Az éhgyomorra fogyasztott uborkalének tisztító és étvágyjavító hatása is van.

Őszibarack

Az őszibarack víztartalma nagyjából 89 százalék. Sok benne az antioxidáns, illetve az A-vitamin, a B-vitaminok, a C-vitamin és a kálium. Niacin-tartalmának köszönhetően csökkenti a vérnyomást. Rengeteg rostjával és pektinjével segíti az emésztést, megakadályozza a székrekedést. A benne lévő kálium és nátrium segít a szívpanaszok enyhítésében.

Narancs

A narancs víztartalma 88 százalék, azaz egy közepes narancsban nagyjából fél csésze lé van. Emellett a napi rostbeviteli szükséglet 12 százalékátát adja. Egy narancs fedezi a napi C-vitamin szükséglet 80 százalékát, de emellett káliumban és folsavban is gazdag, kisebb mennyiségben pedig kalciumot, magnéziumot, valamint A- és B-vitamint is tartalmaz.

Fotók: mindmegette.hu

mindmegette.hu