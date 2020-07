PM: önellátó lesz hazánk az egészségügyi védőfelszerelésekben is

2020. július 7. 13:53

A magyar kormány ötvenmilliárd forintos kerettel támogatási programot indít az egészségügyi gyártókapacitások fejlesztésére - jelentette be Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint.

A pénzügyminiszter kiemelte: Magyarországnak az az érdeke, hogy az egészségügyi védőeszközök terén is képes legyen az önellátásra, mert így a járvány újabb hulláma esetén sem lesz kiszolgáltatva a nemzetközi piacnak - írják a közleményben.



Megerősített hazai egészségügyi gyártás nélkül kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet az ország, ha a globális ellátási láncok időlegesen megszakadnak - emelte ki Varga Mihály.



Mint mondta: a kormány célja, hogy felkészüljön egy esetleges következő járványhelyzetre, valamint arra, hogy folyamatosan biztosítható legyen az egészségügyi ellátás. A kórházi adósságrendezéskor megkezdett munkát folytatva a Pénzügyminisztérium egyeztetéseket folytatott olyan egészségipari szereplőkkel, akikkel lehetőség van a szükséges kapacitások megteremtésére - tájékoztatott a szaktárca.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján meghatároztuk az egészségügyben használt kritikus termékköröket, amelyekre természeti, ipari vagy biológiai katasztrófa, veszélyhelyzet esetén egy országnak szüksége lehet - fejtette ki a miniszter hozzátéve, hogy a programnak köszönhetően ezekből önellátó lesz Magyarország.



A támogatásból többek között meglévő gyártók bővíthetik kapacitásaikat, de zöldmezős beruházásként teljesen új kapacitások kiépítése is létrejöhet - írja közleményében a Pénzügyminisztérium.

MTI