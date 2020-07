Orosz biztonsági illetékes: Moszkva nem játszott össze a tálibokkal

Egyes köröket zavarhatott az orosz-amerikai párbeszéd Afganisztán ügyében, mert olyan, teljesen alaptalan állításokat terjesztenek, amelyek szerint Oroszország összejátszott a kormányellenes tálibokkal - jelentette ki Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára az Argumenti i Fakti című hetilapban kedden megjelent nyilatkozatában.

Patrusev kifogásolta, hogy az amerikai vezetés több alkalommal is vezetett már be szankciókat Oroszország ellen hamis hírek alapján.



"Tömegtájékoztatási eszközeik most Afganisztánt vették célkeresztjükbe, amellyel kapcsolatban országaink között mindeddig rendszeres volt a párbeszéd, és ez a jelek szerint nem felelt meg egyes politikai köröknek" - hangoztatta a tisztségviselő, aki 1999 és 2008 között a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója volt.



Mint mondta, az orosz és az amerikai szakszolgálatok a kérdések széles körében működnek együtt, és a terrorellenes küzdelemben konkrét eredményeket tudnak felmutatni. Hangsúlyozta, hogy alaptalanok azok az állítások, amelyek szerint Oroszország titokban lepaktált az iszlamista tálibokkal, méghozzá amerikai katonák meggyilkolására.



"Épp ellenkezőleg, Oroszország sohasem működött együtt a tálibokkal" - mondta az orosz biztonsági tanács titkára, rámutatva, hogy a szélsőséges fegyveres mozgalmat az orosz legfelsőbb bíróság 2003-ban terrorszervezetnek minősítette.



Kifejezte reményét, hogy az amerikai tömegtájékoztatási eszközök nagyobb felelősségtudatot tanúsítanak a közléseikben, és nem provokálnak pótlólagos feszültséget Moszkva és Washington között, valamint az amerikai politikai körök belharcaikban nem Oroszország rovására próbálnak meg "jópontot szerezni" maguknak. Mint mondta, az effajta, a Fehér Ház és a Pentagon által is cáfolt "barátságtalan támadások" nem segítik elő a kétoldalú bizalom légkörének helyreállítását.



Patrusev elismerte, hogy legitim az amerikai katonák afganisztáni jelenléte. Úgy vélekedett, Washington dolga eldönteni, hogy milyen ütemben vonja ki onnan csapatait - amit Moszkva kész üdvözölni - , de hangsúlyozta, hogy ez a folyamat nem vezethet a helyzet további romlásához, ami további kihívásokat teremtene az egész régió számára.



Utalt arra, hogy a NATO Határozott Támogatás fedőnevű művelete nem érte el célját, és az afgán fegyveres erők a sok milliárd dollárnyi amerikai támogatás ellenére sem képesek a biztonság fenntartására az országban. Rámutatott, hogy továbbra is Afganisztánból ered a világ illegális ópiumszármazék-kereskedelmének több mint 80 százaléka, és 2001 óta megsokszorozódott az ottani heroingyártás, amit komoly fenyegetésnek nevezett a Sanghaji Együttműködési Szervezet országai számára.



Patrusev ismételten kifejezte Moszkva készégét arra, hogy segítse az afgánokat a konfliktus rendezésében.



A tálib mozgalom létrejöttért az Egyesült Államokat tette felelőssé, amely a 80-as években dollármilliárdokkal támogatta a (szovjet megszálló erők és szövetségeseik ellen harcoló) mudzsahidokat, akik a későbbiekben Afganisztán és az egész régió terrorista erőinek magvát képezték.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője június 29-én "abszolút kacsának" minősítette a Moszkva és a tálibok összejátszására vonatkozó, az amerikai sajtóban megjelent állításokat.



