Barczi Róbert: új futballkultúrát akarunk kialakítani

2020. július 7. 15:58

Új futballkultúra megteremtése a célja Barczi Róbertnek, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) sportigazgatójának.

Barczi Róbert - nemzetisport.hu

Az MLSZ korábbi versenyigazgatóját májusban nevezték ki a posztra, nyolc területért, az utánpótlás-válogatottak mellett az edzőképzésért, a nem edzőként dolgozó futballszakemberek képzéséért, klubfejlesztésért, a sporttudományért, a futsalért, a női szakágért és a grassroots programért felel majd.



Az M4 Sportnak adott interjúban Barczi Róbert kiemelte, külföldön szerzett tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a hat-nyolc éves magyar gyerekek semmivel sem rosszabb alapképességűek, mint európai társaik. Az, hogy a végén, a 19-20-21 éves játékosoknál problémák jelentkeznek, azt jelenti, hogy a rendszer a köztes 10-15 év alatt nem tökéletesen működik.

A sportigazgató szerint három területen kell fejlődni, a kiválasztásban, a képzésben, illetve a felnőtt csapatokba való beépítésben. Kiemelte, az MLSZ-nek határozott elképzelései vannak arról, miképpen segítse majd ezeken a területeken a klubokat, mivel az igazi munkát az egyesületek végzik el.



"Egy új futballkultúrát akarunk megteremteni, a labdarúgás a társadalom tükörképe" - hangsúlyozta Barczi Róbert.



Az MLSZ sportigazgatója konkrétumokkal is szolgált: a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta a Bozsik-program eredményességét abban a tekintetben, hogy nagy létszámú tornákat bonyolítottak le, ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy a nagyobb klubok ezeken az eseményeken kevésbé képviseltették magukat, így a felfelé irányuló áramlás nem történt meg. Éppen ezért a tervek szerint a nagyobb egyesületek szervezik majd a tornákat, vagyis meglesz a kapcsolat, szem előtt lesznek a kisebb klubok játékosai.



A képzésről szólva Barczi Róbert kifejtette, a céljuk, hogy az eddiginél interaktívabb legyen az oktatás, jobban be szeretnék vonni a folyamatba az edzőket. Hozzátette, hisz a mentorprogramban is, ami nagy segítséget jelenthet majd az elméleti tudás gyakorlatba való átültetésénél.



Megjegyezte, a Dárdai Pál, Lőw Zsolt és Szabics Imre által korábban összeállított program hasonló megállapításokat fogalmazott meg. Hangsúlyozta, hogy az alapelvekkel teljes mértékben egyetért, ezeket szeretnék kibontani.

Dárdai, Lőw, Szabics - origo.hu

"Nagyon-nagyon fontosnak tartom ennek a generációnak a véleményét, külföldi tapasztalattal rendelkező hiteles szakemberekről van szó, egyfajta kontrollként tekintek rájuk, és minden egyes nagyobb fajsúlyú döntést szeretnék velük leegyeztetni és úgy bevinni az elnökség elé" - tette hozzá.



Emlékeztetett rá, hogy Fehér Csabát kérte fel az utánpótlás-válogatottak vezetőjévé, aki egy rendkívül profi mentalitású szakember.



"Viszont mint minden új embernek, neki is szüksége van mentorra, ezért Róth Antal sportigazgató-helyettesként elsősorban az ő területét fogja felügyelni" - mondta.

MTI