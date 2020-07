Fidesz-KDNP: a baloldal nemet mondott az adócsökkentésre

2020. július 7. 16:27

A Fidesz-KDNP szerint a baloldal most sem volt képes a magyar emberek és vállalkozások javára dönteni, így nem támogatta a jövő évi költségvetést sem, amivel nemet mondott az adócsökkentésre - közölte Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő kedden Budapesten.

A kormánypárti politikus a sajtótájékoztatón a gazdaságvédelem költségvetésének nevezte a 2021-es büdzsét, amely a járványügyi készültség fenntartása mellett biztosítja a munkahelyek megőrzését, újak teremtését és a családok támogatását.

Kiemelte, a költségvetés emellett az elmúlt évek adócsökkentő politikájának folytatását jelenti, amivel több pénz marad a magyar családoknál, a magyar munkavállalóknál és a magyar vállalkozásoknál is.



A jövő évi büdzsé garantálja a már bevezetett járulékkedvezmények, így többek között a családi adókedvezmény fenntartását, de emellett új adócsökkentéseket is tartalmaz - mondta.



Nacsa Lőrinc példaként említette, hogy január elsejétől a kisvállalati adó mértéke tovább csökken, már csak 11 százalékot kell fizetni a kisvállalkozóknak az eddigi 12 százalék helyett, így mintegy 51 ezer vállalkozásnál hagy a kormány körülbelül tízmilliárd forintot.



Fontosnak nevezte, hogy már most júliustól életbe lépett a minden dolgozó nyugdíjast megillető járulékmentesség, még kedvezőbbé vált a gyermekek után járó családi kedvezmény, és újabb két százalékponttal csökkent a szociális hozzájárulási adó. A szocho csökkentés körülbelül 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál, mintegy négymillió embert és 300 ezer vállalkozást érint a könnyítés - sorolta.



A kormánypárti politikus az adócsökkentések mellett emlékeztetett, gazdaságvédelmi operatív törzs alakult a gazdaság növekedését fékező adminisztratív szabályok kiiktatása érdekében.



A Fidesz-KDNP kormány tehát a bajban sem hagyja magára a magyar embereket és a vállalkozásokat, az átmeneti intézkedések mellett pedig hosszú távon is fennmaradó adócsökkentésekről is döntött - mondta.



Nacsa Lőrinc közölte, a 2021-es költségvetés és adócsökkentő politika hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság mihamarabb helyre tudjon állni a koronavírus-járvány okozta károkból.



A KDNP képviselője kitért arra is, a baloldal mindennek ellenére nem szavazta meg az adócsökkentéseket. "Gyurcsányék és az általuk vezetett szocialisták, a Karácsony-pártiak és a jobbikosok" eddig sem szavaztak meg egyetlen adócsökkentést, sem a járvány miatt indított gazdaságvédelmi akció keretében, sem korábban.



Úgy fogalmazott, a baloldal ugyanott folytatja, ahol kormányzása alatt abbahagyta. "Emlékezhetünk, hogy a baloldal kormányzása alatt az volt a válaszuk az akkori válságra, hogy megsarcolták a magyar embereket, a magyar családokat és további terheket raktak a vállalkozásokra" - mondta.



Nacsa Lőrinc kérdésre meglepően enyhének és felháborítónak nevezte a gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Kaleta Gábor volt perui nagykövet ügyében hozott bírósági döntést. Aláhúzta, ahogy eddig, úgy a jövőben is minden, a bűncselekményektől való elriasztást szolgáló szigorítást támogatnak.



További kérdésekre szintén felháborítónak nevezte a XI. kerület DK-s polgármesterének Adolf Hitlerrel kapcsolatos kijelentését, aminek következményeiről szerinte a párt elnökének, Gyurcsány Ferencnek kell döntenie. Ez egy következmények nélküli párt - mondta Nacsa Lőrinc, majd hozzátette, amennyiben a Fidesz-KDNP politikusa tett volna hasonló kijelentést, akkor nemzetközi támadássorozat indult volna, most azonban a teljes baloldal mélyen hallgat.



Megerősítette, teszetoszaságot, szerencsétlenkedést látnak a Lánchíd felújítása körül, ezért, amennyiben a munkálatok nem kezdődnek meg rövid időn belül, akkor arra kérik a kormányt, vizsgálja meg a felújítás átvételének lehetőségét.



"Jakab Péter pártjából már kilépett a Jobbik" - válaszolta Nacsa Lőrinc arra a kérdésre, hogy a 2022-es parlamenti választáson tényező lesz-e a Jobbik.



Az európai ügyészség felállításával kapcsolatban elmondta, egyetértenek a tervezett szervezet alapvető céljaival, ugyanakkor annak létrehozását azért nem támogatják, mert Brüsszel így az alapszerződés módosítása nélkül venne el további hatásköröket a tagállamoktól, súlyosan sértve azok nemzeti szuverenitását. Magyarországon van az Európai Unió legszigorúbb közbeszerzési törvénye, a jelenleg meglévő európai együttműködések pedig alkalmasak a nemzetközi bűncselekmények felderítésére - mondta, majd hozzátette, az európai ügyészséghez Dánia, Svédország, Írország és Lengyelország sem csatlakozott.

