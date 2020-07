Helyi művészekkel tartják meg a 40. Csíkszeredai Régizene Fesztivált

2020. július 7. 18:12

Főleg helyi művészek részvételével tartják meg a 40. Csíkszeredai Régizene Fesztivált, amely szombaton kezdődik a székelyföldi városban.

A szervezők idén rendkívüli műsorral készültek, tekintettel a kerek évfordulóra, de márciusban a járvány kitörése miatt le kellett mondaniuk ezekről a tervekről - írta a Székelyhon.ro hírportál.

Filip Ignác Csaba, a fesztivál művészeti vezetője a programokat beharangozó keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy főleg helyi zenészeket hívtak meg, így jelen lesz a Codex Régizene-együttes, a Csíki Kamarazenekar, a Ványolós család és a Concerto Spiralis. Ezen kívül helyet kapnak a programban az erdélyi reprezentatív régizene-együttesek, ők a távolságok miatt online fognak muzsikálni. Ilyen a Transylvania Barokk Együttes, a Kájoni Consort vagy a Carmina Renascentia. Az orgonakoncertek mellett tartanak gyermekeknek szóló előadásokat, és hangszertörténeti kurzusok is lesznek.



Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője kiemelte, hogy az európai régizenei térben is színvonalas eseménynek számító csíkszeredai fesztivál küldetése a helyi értékek és az európai örökség ötvözése.

Ferencz Angéle - hargitanepe.eu

Közölte: az idén kísérőrendezvények is lesznek, így gyalogos és biciklitúrát is beiktattak a programba muzsikálással egybekötve.



Elmondta, hogy a járvány miatt korábban csak online tervezték megszervezni a fesztivált, de a fokozatos lazítások hatására úgy döntöttek, mégis megtartják a seregszemlét.



A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy 2021. július 10. és 18. között tartják meg a jövő évi fesztivált, amelyen már remélhetőleg külföldi előadók és együttesek is részt vehetnek.

