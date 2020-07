Uniós biztos: erősíteni kell a tagállamok közötti rendőri együttműködést

2020. július 7. 19:17

Meg kell erősíteni az Európai Unión belüli rendőri együttműködést az illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében - jelentette ki Ylva Johansson, az Európai Bizottság illetékes biztosa kedden, a tagállamok belügyminisztereinek videotanácskozását követő sajtókonferencián.

Ylva Johansson - ec.europa.eu

A belügyekért felelős bizottsági tag elmondta, hogy a szeptemberben bemutatandó migrációs reformoktervezetnek több hangsúlyt kell fektetnie a származási és tranzitállamokkal folytatott együttműködésre. Hozzátette, fontos a szorosabb kooperáció a rendfenntartó szervek között, az emberkereskedelem ellen is közösen kellene fellépni, a bevándorlókat a legális csatornák felé kell terelni, így kevesebb ember kockáztatja életét a nyílt vizeken.



"Nagyon fontos, hogy a hazájukból elindulók tisztában legyenek azzal, hogy legfeljebb azt kockáztatják, hogy hazaküldik őket, s nem az életüket" - hangsúlyozta.



Johannson arra is kitért, hogy a tengeren rekedt bevándorlók mentési mechanizmusai a szeptemberi reformtervezetben szerepelni fognak, mert "ezen esetekben már nem lehet többé ad hoc megoldásokra támaszkodni".



Közölte emellett, hogy megerősített mandátummal ruháznák fel az európai rendőrségi együttműködési szervezetet (Europol) és a part- és határvédelmi ügynökséget (Frontex). Hozzáfűzte, hogy a bizottság júliusban mutatja be új biztonsági stratégiáját, amely a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harcra összpontosít, illetve a testület új cselekvési terveket javasol a drogkereskedelem és a gyermekkel szembeni szexuális visszaélések felszámolására.



Horst Seehofer német belügyminiszter a tanácskozáson "szégyenletesnek" nevezte, hogy az EU immáron öt évvel a migrációs válság után sem talált még megoldást a tengeren keresztül érkező menedékkérők elhelyezésére, mindig kevés tagállam veszi ki a részét ebből. A kereszténydemokrata politikus leszögezte: "méltatlan az uniós értékekhez az, hogy hagyjuk Olaszországot, Máltát, Görögországot vagy Spanyolországot egyedül megbirkózni az egyre növekvő teherrel." Hozzátette, sajnálja azt, hogy több tagállam megtagadja a segítséget, de reméli, hogy a német soros elnökség végéig - december végéig - politikai megállapodásra lehet jutni az ügyben.



"Ha a menedékkérők jogosultak nemzetközi védelemre, akkor minden tagállamtól szolidaritást várunk, és azt, hogy fogadja be ezeket az embereket" - hangsúlyozta Seehofer.



"Elnökségünket nem kezdhetjük fenyegetésekkel, így bízunk az észérvek erejében, de naiv nem vagyok" - fogalmazott.



MTI