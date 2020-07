Koronavírus - fellendítette a járvány a digitális szolgáltatások használatát

2020. július 8. 12:45

Fellendítette a koronavírus-járvány a digitális szolgáltatások használatát, különösen a banki és telekommunikációs ügyintézést - közölte a McKinsey & Company az MTI-vel szerdán.

A nemzetközi tanácsadó cég reprezentatív felméréséből kiderül, hogy a magyarok háromnegyede használt legalább egy digitális szolgáltatást a kijárási korlátozások alatt, ami 21 százalékpontos emelkedés a járvány előtti időszakhoz viszonyítva. A járvány előtt egy ember általában egy digitális szolgáltatást használt, utána viszont átlagosan hármat-négyet.

Az adatok szerint leginkább a banki és a telekommunikációs szolgáltatások bővültek: előbbieket a megkérdezettek több mint fele, a megkérdezettek 57 százaléka vett igénybe, és 36 százalék vált aktív felhasználóvá a járvány alatt. Telekommunikációs szolgáltatást 47 százalék intézett online, és 32 százalék lett aktív a kritikus hónapokban.

A McKinsey digitális szakértője a bankok és telekommunikációs cégek vezető szerepét azzal magyarázza, hogy évek óta jelentős erőforrásokat fektetnek a digitális technológiákba. Azt várják, hogy más ágazatoknál, így az állami szolgáltatóknál és a kiskereskedelemben is felgyorsul a digitális átalakulás.

A felmérés szerint csökken a különbség a felhasználói csoportok között is. Felzárkóztak a kistelepülések, mérséklődött és az életkori megoszlás. A digitális megoldásokat a fiatalok túlnyomó része, csaknem 90 százaléka már a járvány előtt is igénybe vette. Az 55 és 64 év közöttiek körében csak 42 százalék volt az online felhasználók aránya, ám mostanra ez is 66 százalékra ugrott. A digitális szolgáltatásokat nagyjából fele-fele arányban mobiltelefonon, illetve számítógépen keresztül vették igénybe az emberek. Az ügyfélélménnyel a válaszadók háromnegyede volt elégedett - írták.

Megállapították ugyanakkor azt is, hogy sokan továbbra sem használnak digitális szolgáltatásokat, mert túl bonyolultnak találják, vagy nem bíznak az ilyen megoldásokban, esetleg nem elérhető a közelükben. A folyamatok digitalizációja tehát nem elég, egyszerűsíteni kell a használatot, és javítani kell az ügyfélélményt - tanácsolják a vizsgálat készítői.

A Digital Sentiment in Hungary című felmérést 2020 májusában végezték el több mint 1200 válaszadó részvételével. Az eredmények a teljes 18-80 éves magyar lakosságra vetítve reprezentatívak.

MTI