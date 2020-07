A szúnyogcsípés veszélyei és megelőzése

- Malária, chikungunya láz, kala-azar, Phlebotomus-láz, Sindbis-láz és nyugat-nílusi láz, melyek veszélyes lázas betegségek.

- A japán encephalitis az agyhártyagyulladás egy típusa.

- A dengue láz és a sárgaláz belső vérzéseket okoz.

- Onchocerciasis: vakságot okozhat.

- A kután leishmaniasis egy fekély (delhi fekély).

- Az álomkór tünetei hónapokkal a fertőzés után jelentkeznek. Kezelés nélkül halálhoz is vezethet.

- A limfatikus filariázis egy fájdalmas, nyirokcsomók és nyirokerek duzzanatával járó betegség.

- Zika-láz, mely elsősorban a terhes nőkre és magzataikra jelent súlyos veszélyt.

Hogyan kerülheti el a szúnyogcsípést?

Fizikai megelőzés

A szúnyogok szeretik a nedves és meleg klímát. A lárvák állóvizekben fejlődnek, tavakban, mocsaras, lápos területeken, folyók közelében vagy rizsföldeken. Háza közelében ne legyenek a szúnyoglárvák számára megfelelő helyek, így pl. nem üres öntözőkanna és eldugult esőcsatorna. Az esővízgyűjtő tartályt fedje le.

A legtöbb szúnyogfaj éjjel és sötétedéskor aktív. (Van azonban egy kivétel, az Aedes fajok, amelyek a dengue láz terjesztői. A faj egyedei nappal is csípnek.) Ezért, főleg este, viseljen hosszú ujjú ruhát, hosszú szárú nadrágot. Könnyű, világos anyagból készült ruhákat viseljen. A szúnyogok nem szeretnek világos felületre szállni. Ne felejtsen zoknit húzni.

Az ablakokat és ajtókat védje szúnyoghálóval. Ha van szúnyogháló, ellenőrizze, hogy elég sűrű szövésű-e, és hogy nem lyukadt vagy szakadt-e ki valahol, mielőtt kinyitná az ablakot. A lyukakat legjobban ragasztószalaggal foltozhatja be.

Hagyja a klímaberendezést hotelszobájában éjjel-nappal bekapcsolva, mert a szúnyogok kerülik a hűvös helyeket.

A szúnyogriasztó UV-lámpák vagy az elektromos szúnyogriasztók a legtöbb fogyasztói teszten rossz minősítést kapnak. Legfeljebb részleges védelmet nyújtanak.

A rovarcsípések hatásai

Kémiai segítség

Sokan úgy gondolják, hogy akit gyakran csípnek meg a szúnyogok, annak állítólag speciális összetételű a vére vagy a szúnyogok által kedvelt illatot párolog ki a bőrük. Valójában ez csak egy tényező a sok közül, mivel a szúnyogok a szag, a testhőmérséklet, és a bőr kipárolgása alapján találják meg a számukra megfelelő célpontot.

Vegye el a szúnyogok étvágyát! Este tusoljon le hideg vízzel és fedetlen testrészeit kenje vagy fújja be rovarriasztó szerrel. Ez megváltoztatja a bőr illatát, hőmérsékletét és a kipárolgást is, emellett a bögölyöket, kullancsokat és cecelegyeket is távol tartja.

Mindig figyeljen a csomagoláson feltüntetett felhasználási korlátozásokra. A növényi olajok is segíthetnek, így a kókuszolaj, az eukaliptuszolaj vagy a cédrusolaj. Ezek azonban többnyire kevésbé hatásosak, és rövidebb ideig hatnak. Számos rovarriasztó szer tehát szintetikus hatóanyagokat vagy növényi olajokat tartalmaz. Ám sokszor nem biztosítanak hosszú távú védelmet.

A csecsemőknél és a három éves kor alatti gyermekeknél még nem szabad rovarriasztó szereket használni. Az ő védelmük érdekében legjobb a mechanikai védekezést választani, azaz megfelelő ruházattal és szúnyoghálóval óvni őket.

Vegye figyelembe, hogy az illóolajok, melyek a természetben csak nagyon kis koncentrációban fordulnak elő, nagyobb dózisban sok embernél allergiát válthatnak ki, elsősorban akkor, ha egy időben UV-terhelés is éri a szervezetet.

Figyelem! A rovarölő szerek (insekticidek) nem rovarriasztó szerek. A szúnyoghálót és a függönyt se fújja be vele. A rovarölő szerek károsak az egészségre, és allergiát is okozhatnak. Csak szúnyoginváziók esetén szokták alkalmazni őket, ha feltétlen szükséges. Ilyen például a rovarölő spirál, amit a nyaralók célpontját képező országokban gyakran alkalmaznak. Ezek többnyire hatékonyak, azonban ingerlik a légutakat.

Ha az éjszakát a sátorban töltik, a hálót és ruhájukat is ajánlott rovarriasztó szerrel befújni. A rovarriasztó szerek használata és a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosítanak.

Azonnali segítség a csípés után

A szervezet a szúnyogcsípésre a csípés helyén kialakuló viszkető, esetenként fájdalmas, kivörösödéssel és duzzanattal reagál. Hideg vizes borogatás hatására a duzzanat hamarabb lelohad, és a fájdalom is enyhül.

A gyulladt duzzanatra és a viszketésre a hideg borogatás mellett hűsítő kenőcsök vagy gélek hozhatnak enyhülést. Többségük olyan hatóanyagot tartalmaz, amely meggátolja annak a receptornak a működését, amihez a hisztamin kötődne, így hatását nem tudja kifejteni.

A csípés helyén a kórokozók könnyebben bejuthatnak a szervezetbe, ezért nem szabad vakarni, különben a seb elfertőződhet és begyulladhat. Tetanusz elleni védőoltásra is szükség lehet. Az emlékeztető oltást tízévente kell beadatni. Ha a szúrás elfertőződött, kezelje fertőtlenítő szerrel.

Óvja házi kedvencét is!

A szúnyogok a háziállatokra nézve hazánkban is és külföldön is terjesztenek súlyos, életveszélyes betegségeket. A megelőzés lehetőségeiről kérdezze állatorvosát!