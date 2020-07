Amerikai kutató: 91 százalék, hogy újraválasztják Trumpot

2020. július 10. 00:26

Helmut Norpoth már 2016-ban is felborzolta a liberális kedélyeket azzal, hogy megjósolta a milliárdos üzletember győzelmét. Akkor igaza lett.

Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Joe Biden demokrata elnökjelölt a 2020-as nagy kedvenc, mégis újrázhat a jelenlegi elnök az amerikai novemberi elnökválasztáson – legalábbis ezt állítja a New York-i Stony Brook Egyetem politikatudományi tanszékének professzora, aki szerint Donald Trumpnak 91 százalék esélye van arra, hogy megnyeri a novemberi elnökválasztást.

Helmut Norpoth nem a levegőbe beszél: a professzor 2016-ban is megjósolta az akkor még milliárdos üzletemberként ismert Trump győzelmét. Még akkor is, amikor a Reuters hírügynökség még néhány nappal a voksolás előtt is azt bizonygatta, hogy Hillary Clinton akkori demokrata jelöltnek 90 százalék esélye van megnyerni a választást. Az idő azonban Norpoth előrejelzési modelljét igazolta, így érdemes most is odafigyelni a Fox News által idézett professzor szavaira, aki az 1996 óta lezajlott hat választásból öt alkalommal helyesen jósolta meg a végeredményt.

Norpoth modellje egyébként az előválasztások eredményét tartja kulcsfontosságú indikátornak, szemben a közvélemény-kutatásokkal. A professzor úgy látja: az elnökjelöltek versenyének eddigi története tele van olyan szereplőkkel, akiket a közvélemény-kutatások biztos befutóként jelöltek meg, ám a döntő pillanatban mégis elpárolgott az állítólagos előnyük.

Norpoth mindenesetre az eddigi eredmények alapján úgy látja, Barack Obama egykori alelnöke, Joe Biden Trumpnál sokkal gyengébb pozícióban van, mint a jelenlegi elnök. Ezt a véleményét főként Biden a két első előválasztáson mutatott gyenge teljesítményére alapozza.

