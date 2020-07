Dömötör Csaba: a kormány bővítette a családtámogatásokat a járvány alatt is

2020. július 10. 12:31

A kormány nemcsak megtartotta, hanem bővítette is a családtámogatásokat a koronavírus-járvány alatt - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Családszervezetek VIII. konferenciáján pénteken a budapesti Millennium Kávéházban.

Dömötör - kormany.hu

Dömötör Csaba a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) szervezésében tartott rendezvényen egyebek mellett kiemelte, hogy jövő júliustól emelkedik a csecsemőgondozási díj (csed) összege, nő a gyermekétkeztetésre szánt támogatás és a 2020/21-es tanévtől minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez.



A kormány jövőre több mint 2300 milliárd forintot fordít családtámogatásokra a költségvetésből - hangsúlyozta, hozzátéve: más országokban nem magától értetődő, hogy válságidőszakban a családtámogatások bővülnek vagy megmaradnak.



Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány családpolitikája működik, és bizonyította eredményességét: egyre több a házasság, kevesebb a válás, a gyermekvállalási hajlandóság pedig a 2010-es 1,25-ös értékről 1,5-re emelkedett. Az idei első negyedévben úgy született több gyermek az egy évvel korábbinál, hogy közben a gyermekvállalási korban lévők száma csökkent - jegyezte meg.



Dömötör Csaba kitért arra is, hogy a járvány évtizedek óta nem látott nehézségek elé állította az embereket, de a nehézségek ellenére erősebbé tette a legtöbb családot. Az államtitkár köszönetet mondott minden édesanyának, aki helytállt a "sokszor végtelennek tűnő napokon."



Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, hogy a családok megerősítése a kormány legfontosabb nemzetpolitikai stratégiájává vált.



Ennek során szorosan együttműködnek a családszervezetekkel, civil szervezetekkel, megvitatják például a támogatási eszközök bevezetését és a családok problémáit - tette hozzá. Kiemelte: az együttműködés sikeres, ezért a kormány a jövőben is számít a családszervezetekre, civil szervezetekre. Beszélt arról is, hogy a családvédelmi akcióterv a családtámogatások legsikeresebbike: a babaváró támogatást mintegy 100 ezren, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását több mint 25 ezren, a négygyermekes anyák szja-mentességét pedig több mint 40 ezren igényelték.



Az államtitkár örömtelinek nevezte, hogy a csed emelésével az édesanyák a gyermek születését követő első fél évben több jövedelemhez juthatnak majd, mint amikor dolgoztak.



Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa azt mondta: a projekt amellett, hogy a legnagyobb európai kulturális fejlesztés, az egyik legnagyobb családbarát fejlesztés is.



Céljai között szerepel, hogy egy olyan helyszín jöjjön létre, ahol a magyar családok a legkisebbektől a legidősebbekig jól érezhetik magukat. A tavaly ősszel megnyitott nagy játszótér is egy családi hely, amelyet eddig mintegy 200 ezren látogattak meg - fűzte hozzá.



Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke arról beszélt, hogy a családok ereje, a növekvő gyermekvállalásban megmutatkozó bizalom a kormány iránt hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország jó válaszokat adjon a járvány miatt kialakult helyzetben. A kormány a családtámogatási formák mellett külön segítette a családokat, például a hiteltörlesztési moratóriummal - mondta az elnök.



Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) elnöke kiemelte, hogy az elmúlt fél évben minden népesedési mutató javult, a házasságkötések száma pedig a járvány miatti korlátozások ellenére is emelkedett a tavalyi első fél évhez képest.



A családvédelmi akcióterv elemeit 200 ezren kérték, az igénylők egyharmadát nagycsaládosok adják - ismertette.



Tudatta azt is: a babaváró támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának igénylése megyei és települési bontásban is nagyjából igazodik a lakosságszámhoz, a családi otthonteremtési kedvezményt viszont a községekben többen kérték, mint a városokban.

MTI