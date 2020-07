ITM: jól vizsgázott a betegeken is tesztelt magyar lélegeztetőgép

2020. július 10. 14:29

A betegek kezelésében is sikeresnek bizonyult az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával megvalósított, szabadalmaztatás alatt álló lélegeztetőgép.

Kép: kormany.hu/Író Zoltán

A minisztérium pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: a vizsgálatba bevont orvosszakértők álláspontja szerint a magyar fejlesztésű eszköz a beállított paramétereket pontosan és megbízhatóan teljesíti, a riasztási és betegbiztonsági funkciói pedig megfelelőek, így bevonhatóvá válik a lélegeztetésre szoruló betegek kezelésébe.



A Femtonics Kft. és a Semmelweis Egyetem kifejezetten az új koronavírus okozta légzési elégtelenség kezelésében is hatékony, nagy teljesítményű vírusszűrővel felszerelt lélegeztetőgépet fejlesztett ki, amelynek március végére készült el az első működő prototípusa.



A hazai fejlesztésű, számtalan újítást tartalmazó, nullszériában gyártott lélegeztetőgép a megfelelő dokumentáció birtokában csaknem egy hónapja üzemel a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikáján - közölték.



Tájékoztattak arról is, hogy az eszköz klinikai vizsgálati tervét kifejezetten komplex szempontrendszer szerint dolgozták ki, magába foglalva minden nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott elvárást a légzéstámogatásra szoruló betegek sikeres kezelése érdekében.



A klinikai vizsgálat négy egymásra épülő szakaszból állt. Az elsőben a lélegeztetőgép műszaki működését ellenőrizték 72 eltérő beállítás és tüdőmodell paraméter mellett.

A másodikban a különböző riasztási eseményeket 9 helyzetben vizsgálták. A harmadik szakasz számos klinikus bevonásával a szerkezet kezelhetőségét mérte fel, vagyis megnézték, hogy egy rövid, 5 perces oktatás után megbízhatóan kezelhető-e a gép. Tizenhárom feladatot hajtottak végre az orvosok, majd nemzetközi pontrendszer alapján mondtak véleményt a gép használhatóságáról, amelyen a kifejlesztett lélegeztetőgép 90 százalék feletti értékelést kapott. Az utolsó szakaszban a betegellátásba is bevonták a lélegeztetőgépet. Az eszközt eszméletlen és tudatánál lévő beteg kezelésénél is alkalmazták, az automata lélegeztetés mellett a spontán légvételeket is megfelelően támogatta a berendezés. A lélegeztetés során előforduló eseményekre, például a váladék eltávolítására vagy a köhögésre hibátlanul reagált a lélegeztetőgép.



A rendszeresen dokumentált eredmények alapján a szerkezet végig a beállított paramétereknek megfelelően, megbízhatóan, pontosan, könnyen kezelhetően és stabilan teljesített - hangsúlyozták a közleményben. Az ITM tájékoztatása szerint a klinikai vizsgálat ezzel meghatározó mérföldkőhöz érkezett, az eredményekről készített beszámolót az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet is megkapja. Az előzetes eredmények alapján megkezdődhet a felkészülés a magyar lélegeztetőgép sorozatgyártására is - írták.

MTI