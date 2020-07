ITM-államtitkár: stratégiai jelentőségű Záhony fejlesztése

2020. július 10. 16:57

A kormány stratégiai jelentőségű feladatként kezeli Záhony térségének ipari és logisztikai fejlesztését, ezért csaknem 4 milliárd forintot biztosít erre a célra - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstartégiáért és szabályozásért felelős államtitkára pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.

György László - magyarhirlap.hu

György László hozzátette, Záhony stratégiai jelentőségét az adja, hogy a település belépési pontként szolgál Magyarországra és ezáltal az Európai Unióba is, hiszen itt kell átállni a vasúti közlekedésben széles nyomtávról keskeny nyomtávra, ami egyet jelent az ide érkező áruk átpakolásával.



Az államtitkár szerint ha az ide tervezett fejlesztés kiegészül a Budapest - Belgrád gyorsvasúttal, és Budapestről Belgrádon keresztül egészen Pireuszig megoldható lesz a gyors áruszállítás, akkor 7 nappal rövidülhet a Kelet-Ázsia és Európa közti áruszállítás.



György László szerint a projekt másik fontos pozitívuma, hogy segítheti a Kína és Magyarország között már 70 éve fennálló diplomáciai kapcsolatok elmélyülését.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök vezérigazgatója elmondta, a mostani fejlesztés arra szolgál, hogy a Kínából Oroszországon keresztül érkező áru Záhonynál lépjen be Magyarországra és innen haladjon tovább Nyugat-Európa felé.



Közölte, ez a csaknem 4 milliárd forintos forrás a Záhonyba tervezett fejlesztés előkészítését segíti, a cél a térség legversenyképesebb logisztikai szolgáltatásának megvalósítása.



Horváth László, az L.A.C. Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a Záhony térség ipari és logisztikai fejlesztéséért konzorciumi formában dolgozik együtt az L.A.C. Holding Zrt., a MÁV-REC Kft. - amelynek 49 százaléka a MÁV Zrt., 51 százaléka pedig az L.A.C. Holding Zrt. tulajdonában van - és egy kínai partner vállalat.



A Záhonyba tervezett beruházás most van az előkészítés szakaszában, a kormány által biztosított csaknem 4 milliárd forintos forrás egyebek mellett a szükséges infrastruktúra és technológia megtervezését, valamint a térségben épülő ipari park infrastruktúrájának a kialakítását fedezi.



A tervek szerint Záhonyban olyan konténer terminált építenek, amely fogadni tudja a keletről, elsősorban Kínából érkező óriási mennyiségű árut. A mennyiségi növekedést mutatja, hogy most a Záhonyba érkező konténerek száma éves szinten nem éri el az ezret, a fejlesztés célja, hogy 10 év múlva naponta érkezzen ezer konténer Záhonyba.



A teljes beruházás értéke Horváth László szerint 100 milliárd forint, amelyben a logisztikai mellett az ipari fejlesztések is helyet kapnak, a térségben épülő ipari park iránt már 30 cég érdeklődött.



György László államtitkár a sajtótájékoztató végén adta át a MÁV-REC Kft. vezérigazgatójának a támogató okiratot.

MTI