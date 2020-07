Babis elégedetlen a helyreállítási csomaggal

2020. július 10. 19:24

Csehország elégedetlen az Európai Unió koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítási csomagjának tervezett elosztási kritériumaival, de nem kívánja akadályozni annak elfogadását - közölte Andrej Babis cseh kormányfő pénteken a Twitteren, miután telefonon beszélt Angela Merkel német kancellárral.

"A kancellár eltökélt szándéka, hogy a csomagot gyorsan elfogadják. Rendben van, de megmondtam neki, hogy (a csomagnak) korrektnek kell lennie. Néhányszor ezért megemlítettem, hogy az utóbbi öt év munkanélküliségét figyelembe vevő kritérium velünk szemben nem korrekt, amit a kancellár el is fogadott" - olvasható Babis bejegyzésében.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pénteken mutatta be a részben felülvizsgált és módosított javaslatot, amelyről a jövő héten tárgyalnak az uniós tagállamok vezetői.



"A javaslatot most véleményezzük és átszámítjuk. Én határozottan nem kívánok a megállapodás útjában állni, de a maximumot szeretném kiharcolni Csehországnak.

Azok a pénzek nekünk kellenek a beruházásokra" - szögezte le a miniszterelnök.



A cseh képviselőház pénteken határozatban támogatta a kormány álláspontját a 750 milliárd euró nagyságú helyreállítási alaphoz. Felszólította a kormányfőt, hogy a tervet és annak finanszírozását a végső szavazásnál támogassa. A testület ugyanakkor azt kéri Babistól, hogy igyekezzen elérni a pénzek elosztásának módosítását.

A képviselőház szerint az uniós pénzek elosztásánál a lehető legnagyobb mértékben a koronavírus-járvány következményeit kellene figyelembe venni.



MTI