További növekedés várható az embercsempészetben

2020. július 10. 22:05

Az illegális migránsok útnak indulása nem csökkent, és a következő hetekben, hónapokban további növekedés várható - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György elmondta, hogy az olasz és a spanyol irányban is jelentősen nőtt a migránsok aktivitása. Azt tapasztalták továbbá, hogy a Spanyolország és Marokkó közötti megállapodás óta egyre több migráns érkezik a Kanári-szigetekre és Portugáliába.



A balkáni útvonalon is rendszeresek az elfogások. Kisebb csoportokat naponta tartóztatnak fel, de a közelmúltban Észak-Macedóniában egy kamionban 200 pakisztáni és bangladesi állampolgárt találtak.



A főtanácsadó szólt arról is, hogy a migránstáborokban van koronavírus tesztelés és a fertőzésgyanús embereket karanténba tudják helyezni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, kérdéses, hogy az érkezők hány százaléka találkozik a hatóságokkal. Akiket nem lehet tesztelni potenciális veszélyt jelentenek - szögezte le.



Kitért arra is, hogy régóta szükség lenne arra, hogy olyan új megoldásokat találjon az Európai Unió, ami hosszútávon a biztonságot szolgálja, és amely mögé az államok képesek felsorakozni. Szükség lenne egy olyan migrációs paktumra, amely rögzíti többek között a külső határok védelmét, az érkezők visszaküldését, továbbá a kibocsátó országoknak nyújtott - az útnak indulás szempontjából visszatartó erőt jelentő - pénzügyi támogatást - mondta Bakondi György.

MTI