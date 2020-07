Koronavírus - Franciaországban elérte a 30 ezret a halottak száma

2020. július 10. 22:11

Franciaországban a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma péntek este elérte a 30 ezret, miután az elmúlt 24 órában 25-tel emelkedett a kórházban elhunytak száma - jelezte az egészségügyi tárca. Miközben az országban éjfélkor véget ér az egészségügyi rendkívüli állapot, a hatóságok továbbra is óvatosságra kérték a lakosságot a járvány második hullámának megelőzése érdekében.

Kórházban péntek este 7036 fertőzöttet ápoltak, 157-tel kevesebbet, mint 24 órával korábban, de még mindig vettek fel 136 új beteget. A kórházi betegek közül 496-an szorultak lélegeztetőgépre, 16-tal kevesebben, mint csütörtök este. A járvány kezdete óta először csökkent ötszáz alá a súlyos betegek száma.

Az áprilisi tetőzéskor több mint 7200-an voltak az intenzív osztályokon, de azóta folyamatosan csökken, és a két hónapig tartó, nagyon szigorú általános karantén fokozatos feloldása után sem indult emelkedésnek a kórházi betegek száma. Az egészségügyi hatóságok a karantén vége óta több mint háromszáz járványgócot tártak fel, és többségüket már teljesen felszámolták.



"Mindenkit arra kérek, hogy hordjon egyre inkább maszkot, hogy a lehető legjobban megóvjuk magunkat a járvány második hullámától, amelyről egyébként sem hivatalos, sem eltitkolt információm nincsenek. De a legjobban úgy küzdhetünk ellene, ha megelőzzük" - fogalmazott pénteken Jean Castex miniszterelnök egy vidéki látogatásán.

A francia kormány feje - euronews.com

Az egészségügyi minisztérium péntek esti közleménye ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt hetek visszaszorulása után a SARS-CoV-2 vírus gyorsabb terjedésének jelei érzékelhetők, jóllehet annak szintje továbbra is alacsony. Az úgynevezett reprodukciós ráta jelenleg 1,05, míg a múlt héten csak 0,94 volt, ami azt jelenti, hogy míg egy héttel ezelőtt minden 100 új fertőzött átlagosan 94 embernek adta tovább a vírust, most legalább száznak.



"A franciák már nyaralni készülnek, szeretnék elfelejteni mindazt, amit az elmúlt hónapokban átéltek. De egy dolgot nem szabad elfelejteniük, mégpedig az egészségügyi előírásokat" - mondta Olivier Véran egészségügyi miniszter a BFM hírtelevízióban. "Nem lehet állandó nyugtalanságban élni, de óvatosan kell élni" - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy éjfélkor véget ér az egészségügyi rendkívüli állapot, azaz ezentúl 5 ezer főig engedélyezett a gyülekezés, valamint a sport- illetve kulturális események rendezése.



A tárca azt is közölte, hogy a becslések szerint már április közepe előtt a franciák 6,7 százaléka, csaknem 4,5 millió ember megfertőződött a koronavírussal. Párizsban és az ország északkeleti részén több mint 10 százalékos volt az arány, míg a legkevésbé fertőzött országrészben, Korzika szigetén alig 0,6 százalékos.

MTI