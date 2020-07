A csepeliek várhatnak a gerincútra

2020. július 11. 09:42

Jelentősen csúszhat a csepeli gerincút utolsó szakaszának tervezése és kivitelezése, mivel az eredetileg 2024-ben induló építkezés a főváros által hibásan benyújtott uniós pályázati anyag elutasítása miatt valószínűleg nem kezdődhet majd el időben - értesült a Magyar Nemzet.

A lap szombati számában arról ír, hogy februári forgatókönyv szerint a gerincút meghosszabbításának tervei 2023-ra készülnének el, azonban kérdés, hogy az eredetileg négy év múlva megvalósuló fejlesztés így mennyit fog csúszni.

A csepeli gerincút első szakasza, a Teller Ede út 2012-ben készült el. A meghosszabbítás megvalósítása az M0-s autóútig nagymértékben segítené a csepeli lakosok élhetőbb közlekedését, mivel jelenleg csúcsidőben hatalmas dugók terhelik az utakat, főként az agglomeráció átvonulása miatt, de nagy problémát okoz az áthaladó tehergépjármű-forgalom is.

A lap szerint az sem tisztázott, hogy pontosan miért dobta vissza az uniós hivatal a pályázati beadványt. Bár a hivatal formai okokra hivatkozott, a kiírás tartalmazza egy mintegy két kilométeres elsőrendű árvízvédelmi védvonal megtervezését is, amely azonban a szabályozás értelmében valószínűleg nem a BKK Zrt. feladatkörébe tartozik.

A Magyar Nemzet a visszadobott uniós pályázat kapcsán megkereste a párbeszédes Jávor Benedeket, Budapest brüsszeli kirendeltségének vezetőjét, aki korábban a képviseleti iroda egyik fontos feladataként jelölte meg, hogy megpróbálják a lehető legtöbb uniós forrást felkutatni és megszerezni a főváros számára. Jávor Benedek a Magyar Nemzetnek az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, az illetékesek nem vonták be őt a csepeli gerincút pályázatába, megfogalmazása szerint ennek a felelőssége nem őt terheli.

A lap felidézte, hogy Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője tavaly szeptemberben azt hangoztatta, pártja el fogja érni, hogy az önkormányzatok közvetlenül az EU-nál pályázhassanak fejlesztési pénzekre. Dobrev akkor, az októberi önkormányzati választások előtt úgy vélte, az EU meg fog változni a következő hetekben és hónapokban, ezért "akik a demokratikus, közös ellenzéki jelöltekre szavaznak, biztosak lehetnek abban, hogy nemhogy nehezebb, hanem talán még könnyebb is lesz forrásokhoz jutni". Azonban a csepeli gerincút ügye is bizonyítja: a baloldali ígéretek kilenc hónap után is csak ígéretek maradtak - írja szombati számában a Magyar Nemzet.

MTI