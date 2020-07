Áder tájékoztatta az EB elnökét a Tisza- és Szamos-szennyezésről

2020. július 11. 11:27

Áder János köztársasági elnök levélben hívta fel az Európai Bizottság elnökének figyelmét a Tiszán és a Szamoson át Magyarországra érkező nagy mennyiségű hulladék problémájára.

Az államfő levelében - amely szombaton került fel a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapjára - emlékeztette Ursula von der Leyent, korábban azt kérte Volodimir Zelenszkij ukrán, valamint Klaus Johannis román elnöktől, hogy vessék latba befolyásukat a szennyezés megállítása érdekében.

Áder János ezúttal is hangsúlyozta, a korábbi ígéretek ellenére az elmúlt időszak áradásai ismét nagy mennyiségű hulladékot sodortak át Magyarországra. Ez jelenleg járványügyi szempontból is veszélyes, emellett mind a halászatot, mind a turizmust akadályozza és az élővilágra is súlyos hatással van. Az államfő ismét megjegyezte, hogy a magyar kormány többször kérte már a szomszédos országok hatóságainak segítségét, de ezt az együttműködés hangoztatásán túl kevés érdemi intézkedés és még kevesebb javulás követte.

A szennyezés legfőbb oka, hogy a lakosság a folyók árterébe rakja le a hulladékát - jelezte Áder János.

A köztársasági elnök felidézte, hogy a Tiszán idén már több mint háromezer köbméternyi szilárd hulladék érkezett, június 13. óta a folyóból 938 köbméter vegyes uszadékot szedtek ki, míg a Szamosból további 846 köbmétert, a hulladékmentesítést már a gépek sem bírják.

Áder János megismételte, kiábrándítónak tartja, hogy a Tisza hulladékkal szennyezése a sokszori fogadkozás ellenére sem hagyott alább, így az már tartós fenyegetést jelent a folyó törékeny ökoszisztémájára. "Ennek a visszatérő problémának a megoldása nem tűr további halasztást" - hangsúlyozta.

Az államfő az Európai Bizottság elnökének azt írta, tudja, mennyire elkötelezett a környezetvédelem ügye mellett, ezért bízik abban, hogy ez az ügy felkelti az érdeklődését. Emellett reményét fejezte ki, hogy az idén őszre javasolt brüsszeli találkozójukon személyesen is lesz lehetőségük áttekinteni az Európai Unió környezeti fenntarthatósági tevékenységét, a "Green Deal" legfontosabb elemeit.

MTI