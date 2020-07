Händel-operával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok évada

2020. július 11. 12:51

Georg Friedrich Händel Agrippina című művével kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok évada, a barokk operát július 17-én mutatják be - közölték a szervezők az MTI-vel.

A fesztivál nyitóprodukcióját Pányik Tamás rendezi az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A művész szerint a darab pontosan bemutatja, miként viszonyulnak az emberek a mindenkori hatalomhoz. A Claudius császár idején, az ókori Rómában játszódó történetben a nők azok, akik mindent megtesznek azért, hogy hatalomra kerüljenek.

A címszereplő - akit Mester Viktória alakít - az a megalomán őrült, aki minden lélegzetvételével azon dolgozik, hogy fia, Néró kerüljön a trónra. A Hanczár György által megformált leendő császár ellen az elbűvölő szépségű Poppea - Gyüdi Eszter - szervezi az ellentámadást. A viszálykodókon azonban a Varga Anna alakította Juno istennő - hogy ne történjen végzetes baj - végig rajta tartja a szemét, a történet végére pedig a béke állapota köszönt be Rómában.

A magyar fordítást is készítő Pál Tamás karmester elmondta, 1709-ben, Velencében hatalmas sikerrel bemutatott - egyhuzamban egy hónapig játszott - operát a zenei sokszínűség jellemzi. Az előadás nem a barokk operák interpretálása során napjainkban gyakran túlhangsúlyozott énekesi virtuozitásra helyezi a hangsúlyt, hanem a lényeget kiemelve a történetmesélést teszi a középpontba. Az eredetileg három és fél órás műből készült darabot az is rövidebbé teszi, hogy a recitativókat párbeszéddé írták át.

Az eseménydús, mozgalmas, rengeteg humorral előadott darab koreográfiáját Barta Viktória készítette. A street dance világából ismert művész minden zenés előadásba előszeretettel illeszt be utcai táncokból származó elemeket, ahogy azt a fesztivál tavalyi sikerprodukciójában, a Titanicban is láthatta. Mint mondta, ezzel az egyik célja, hogy a fiatalabb generációkat is bevonzza a színház élő világába.

MTI