Kévébe kötött baloldal provokál Keszthelyen

2020. július 11. 14:20

Keszthelyen is civil köntösbe bújtatott baloldali erők próbálják lejáratni a kormánypárti városvezetést. Nagy Bálint polgármester szerint a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület, a Kéve a Balatonszemesen bevált módszerrel próbálkozik a Balaton-parti városban. Az álcivilek eszköztárában a hamis hírekkel teli szórólapoktól kezdve a DK-s, momentumos politikusok meghívásával tartott rendezvényekig minden megtalálható.

Keszthelyen a baloldali pártok a Kéve elnevezésű, magát civilnek mondó, de politikai tevékenységet végző szervezet mögé bújva botránypolitizálást folytatnak, amelynek a célja, hogy az emberek között feszültséget keltsenek – mondta lapunknak Nagy Bálint, Keszthely fideszes polgármestere.

A Balaton-parti város kormánypárti vezetője megjegyezte: a városban korábban nem volt megszokott ez a típusú „politizálás”, amit a Kéve képviselői – akiknek többsége nem is Keszthelyen él – a tavalyi önkormányzati választások óta folytatnak.

– Azt tapasztaljuk, hogy az érdemi munka és konstruktív javaslatok helyett a Keszthelyért tenni szándékozó képviselőket, és a valódi civileket próbálják lejáratni és hiteltelenné tenni. Az elmúlt időszakban számos rosszindulatú és alaptalan támadást indítottak ellenem, amelyeket még felsorolni is sok lenne – láttatott bele a helyi politikai viszonyokba Nagy Bálint. Azt is elmondta, hogy az álcivilek a tavalyi kampány óta egy általuk újságnak titulált szórólapot is terjesztenek.

– Az „újságban” az ő sajátos szempontjaik, világlátásuk alapján informálják a keszthelyieket, sokszor a tényeket figyelmen kívül hagyva. A tőlük eltérően gondolkodó többség elleni uszítás, a lakosság megosztása és félretájékoztatása vezérelheti a kiadóját – magyarázta lapunknak a polgármester. A rendre valótlanságot állító kiadvány több keszthelyi lakos nemtetszését is kiváltotta, és a postaládájukra a „Kéve ne” feliratot írták ki. – Ezt az ötletet felhasználva a keszthelyi Fidelitas öntapadós matricákat készíttetett a postaládán látható szöveggel, amelyeket az azokat igénylő lakók ingyen átvehetnek – számolt be a helyi ifjúsági szervezet akciójáról a polgármester. A Magyar Nemzet arról is kérdezte Nagy Bálintot, hogy lát-e összefüggést a Keszthelyen történő lejáratások és a balatonszemesi rágalmazás között, ami végül a kormánypárti polgármester lemondásához vezetett.

– Egyértelműen szervezett akciónak tűnik, amit vélhetően központi iránymutatások alapján hajtanak végre. Ezt az is bizonyítja, hogy rendezvényeiknek baloldali, liberális, DK-s, momentumos országos politikusok a rendszeres vendégeik. Ennek ellenére bármennyire is igyekeznek ellehetetleníteni lejáratásokkal és akadékoskodással az én és a kollégáim munkavégzését, biztosan állíthatom, hogy nem fognak sikerrel járni – jelentette ki Keszthely kormánypárti vezetője.

magyarnemzet.hu