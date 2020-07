Romlik a koronavírus helyzet a környező országokban

2020. július 11. 21:51

Szerbiában rekordot döntött a koronavírus miatt elhunytak száma. Egy nap alatt tizennyolcan haltak meg, miközben 345 új fertőzöttet találtak. Nagyon rossz a helyzet a Balkán többi részén is. Észak-Macedóniában több mint kétszázzal nőtt a fertőzöttek száma, Montenegró emiatt korlátozta is a belépést: egyik országból sem engednek be senkit. Horvátországban is rekord sok új beteget találtak egy nap alatt, emiatt kötelezővé teszik a maszkok viselését az éttermekben és boltokban, de szigorított Ausztria is – hangzott el az M1 Híradójában.

Ismét kötelező a maszkviselés Karintiában este kilenc és hajnali két óra között. Az osztrák kormány azért vezette be újra az óvintézkedést, mert ebben a tartományban ugrott meg leginkább a fertőzöttek száma. Eközben olyan koronavírus-jelzőrendszer bevezetését tervezik, amelyhez hasonló figyelmeztet a lavinákra.

Zöld, sárga, narancssárga és vörös jelzéssel látják el az osztrák régiókat,és kidolgoznak egy kézikönyvet amely alapján a vezetők pontosan tudni fogják, hogy a régiójuk besorolása alapján milyen intézkedéseket kell hozniuk – mondta Noll Katalin, az M1 tudósítója.

Közös víruskövető telefonos applikáció bevezetéséről egyeztetett egymással a szlovén és a horvát miniszterelnök. Az alkalmazás lényege, hogy nyomon követhető egy fertőzött ember mozgása és kapcsolatai.

Janez Jansa szlovén és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök bejelentette, ezzel, illetve a járványügyi szabályok betartásával megfékezhető lesz a vírus terjedése.

A koronavírus-járvány kezdete óta pénteken regisztrálták eddig a legtöbb új beteget Horvátországban, egyetlen nap alatt 140-et.

A legtöbben a magyar határ menti Verőce–Dráva-mente megyében betegedtek meg.

A horvát hatóságok is szigorítottak az eddigi intézkedéseken, 100 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet tartani, kötelező a zárt helyiségekben a maszk viselése, a nem uniós országokból érkezőknek pedig kéthetes karanténba kell vonulniuk.

Pénteken 18 halálos áldozata volt a járványnak Szerbiában, eddig egyetlen napon sem haltak meg ennyien. Ugyanekkor 340 felett volt az újonnan regisztrált betegek száma.

Az emberek továbbra is felelőtlenül viselkednek

A számok nem jó irányba haladnak – erre figyelmeztetett a szerb kormányfő. Ana Brnabic pénteken azt mondta, amennyiben az emberek továbbra is felelőtlenül viselkednek, akkor nem kizárt, hogy még szigorúbb intézkedéseket fognak bevezetni.

„Jelenleg a fővárosban és Szabadkán is zárt területen kötelező a szájmaszk viselete, de kültéren is, például a parkokban, gyermekjátszótereken, sportpályákon szintén kötelező a szájmaszk viselete” – részletezte Mészáros György, az M1 tudósítója.

Romániában ismét rekord dőlt meg, a szombati összesítés szerint újabb 698 embernél mutatták ki a fertőzést. A hatóságok elhalasztották a korlátozások további lazítását, mert folyamatosan emelkedik a megbetegedések száma.

Az üdülőhelyeken az emberek többsége fittyet hány az óvintézkedésekre, ezen a hétvégén 100 ezer turista érkezett a népszerű üdülőközpontokba.

Zsúfolásig tele strandolókkal a Fekete-tenger partja (Fotó: MTI/AP/Artur Lebedev)

„Főként a Fekete-tenger partján lévő, népszerű strandokon volt zsúfoltság, a szórakozóhelyeken több százan voltak egyszerre, és a minimális óvintézkedéseket sem tartották be. Az egészségügyi miniszter aggasztónak nevezte a turisták viselkedését, és arra figyelmeztetett, hogy fertőzési góc lehet a tengerpart” – emelte ki Demeter Katalin, az M1 tudósítója.

A szlovák rendőrség egy napig ismét ellenőrizte a határforgalmat, hogy kiszűrje azokat a beutazókat, akik a járvány szempontjából kockázatos országokból érkeztek. A hatóságok a fertőzöttek számának hirtelen megnövekedése miatt döntöttek a határellenőrzés mellett.

A kormány szerint a fertőzöttek zöme többnyire külföldiekkel érintkezve kapta el a vírust, akik olyan országokból érkeztek, ahol járványgócpontok alakultak ki.

