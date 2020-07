Csepel polgármestere újabb levelet írt Karácsony Gergelynek

2020. július 11. 23:57

Továbbra sem adja fel a szélmalomharcot a csepeli önkormányzat. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a kerület érdekeit szem előtt tartva újabb levelet írt Karácsony Gergely főpolgármesternek. A csepeli képviselő-testület csütörtökön úgy döntött: mindenképpen meg szeretnék valósítani a korábban tervbe vett beruházásokat, s mindehhez a főváros korábbi nézőpontjának a megváltoztatása szükséges. Továbbá olyan kéréseket fogalmaztak meg a főváros felé, amelyek javíthatják a helyiek életminőségét, mint a hajléktalanok szakszerű ellátása vagy a lomtalanítás megtartása.

„Számos fórumon és formában kifejeztem felháborodásomat amiatt, hogy tervezett, a csepeliek által régóta várt, és szükséges munkálatok maradnak el a kerületünkben, miközben más kerületekben a beruházásokra fordított pénzösszeg nő. Mindezen beruházások öncélú megakasztása most megtörheti Csepel fejlődését, ezért arra kérem és kéri Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Önt, hogy a fenti pontokban meghatározottak szerint járjon el” – írta Borbély Lénárd a főpolgármesternek írt levelében.

Karácsony Gergely az egészségügyi veszélyhelyzet alatt számos olyan döntést hozott, amely több kerület fejlesztéseit megakasztja, hátrányos helyzetbe hozva ezzel Csepelt is a következő négy évre. Csepel fideszes polgármestere többször szót emelt az igazságtalan eljárás miatt. Az általa vezetett képviselő-testület úgy döntött, kitartanak a korábban előkészített beruházások mellett.

Borbély Lénárd Facebook-oldalán részletezte a képviselő-testület döntését, és ezekkel a kérésekkel fordult a főpolgármesterhez és a fővárosi közgyűléshez:

„Vonják vissza a következő, csepeli vonatkozású fővárosi utak tervezett felújítására vonatkozó elutasító döntésüket. Támogassák a három dél-pesti kerületre vonatkozó kerékpárút-fejlesztési tervet. A kerékpáros közlekedés fejlesztése környezetvédelmi szempontból is fontos cél, amellyel valamennyi csepeli párt egyetért. Ne vonják vissza a Csepelre tervezett P+R parkolók építésének terveit. Továbbra is valamennyi fővárosi utat tisztítsa a főváros, és ne tegyenek különbséget a balliberális vezetésű, valamint a nem balliberális vezetésű kerületek között az úttisztítások, hóeltakarítások, valamint az úthibák javítása során. Tartsanak teljes értékű lomtalanítást Csepelen 2020-ban és mérje fel a fővárosi hajléktalan személyek ellátását biztosító intézmények kihasználtságát. Az új szállók létrehozására fordítandó összeget inkább a fővárosi hajléktalan személyek étkezési, ruházkodási, tisztálkodási lehetőségeinek javítására; valamint most leginkább az egészségügyi ellátásuk fejlesztésére ajánljuk fordítani”.

Borbély Lénárd korábban a Magyar Nemzetnek kijelentette: a főpolgármester nem tehet ilyen különbségeket.

– Elképzelhető, hogy nem tetszik neki az a politikai család, amelyben vagyok, vagy éppen a XVI. és a XVII. kerület vezetői, viszont nálunk is ugyanolyan rangú budapestiek laknak, mint mondjuk Zuglóban. Ezek szerint Karácsony Gergely számára kétfajta Budapest létezik. Van az a Budapest, ahol kormánypárti többség van, és nekünk szavaztak bizalmat a választók, és van az, ahol nem kormánypárti a vezetés. Lehet, hogy Budapest mindenkié, csak most már két Budapestről beszélhetünk – fogalmazott Borbély a főpolgármester döntéshozatali módszereiről.

