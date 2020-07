F1: Nem igaz a híresztelés, hogy veszélyben a Magyar Nagydíj

2020. július 12. 19:57

Nem veszélyeztetik a magyarországi beutazással kapcsolatos szigorítások a jövő heti Forma–1-es Magyar Nagydíjat – erősítette meg az ezzel kapcsolatos pletykákra reagálva a sorozat.

A Stájer Nagydíj szombati napján levelet kaptak az F1 utazó cirkuszának tagjai Magyarországról. Arra figyelmeztették őket, hogy a brit útlevéllel rendelkezők, valamint az EU-n kívüli állampolgárokra szigorú szabályok vonatkoznak majd a magyarországi tartózkodásuk idején. Ennek keretében a munkájukra kell korlátozniuk itt tartózkodásukat, és tiltják nekik a szállásuk más célból történő elhagyását, vagy például a közösségi közlekedés igénybe vételét. A levélben megemlítették, hogy amennyiben valaki megszegi a szabályokat, akár 15 ezer eurós büntetésre vagy őrizetbe vételre is számíthat.



Ezen intézkedésekre reagálva voltak, akik fölvetették, a szigor nehézségek elé állíthatja az F1-et a július 16-a és 19-e között esedékes Magyar Nagydíj idején. Vadabb pletykák is szárnyra keltek, például arról, hogy ellehetetlenül a hungaroringi verseny, és hogy a királykategória akár egy harmadik hétvégére is Spielbergben maradhat. Olaj volt a tűzre a versenyzők érdekvédelmi szervezetét irányító korábbi versenyző, Alexander Wurz Österreich című lapnak tett nyilatkozata, amelyben azt mondta, Chase Carey F1-elnök arról érdeklődött nála, lát-e esélyt egy harmadik ausztriai versenyre, amire ő azt felelte, akár 10 nagydíjat is le tudnának bonyolítani.

Mindezek után az F1 kereskedelmi jogainak tulajdonosa, az FOM közleményt adott ki, melyben egyértelművé tette, teljesen alaptalanok a Magyar Nagydíj esetleges lemondásról szóló találgatások, azokat csak felfújták. „A fölvetés, hogy Ausztriában maradunk egy harmadik versenyre, nem helytálló. Az egész Forma–1-es közösség nagyszerű szezonrajton van túl Ausztriában, és már alig várja, hogy a következő versenyre menjen, Magyarországra. A pálya nagy kedvence a szurkolóinknak és a csapatoknak” – tisztázta az F1.

Ami a magyar kormány által vasárnap bejelentett beutazási korlátozásokat illeti, a sárga jelzéssel besorolt britek két versenyzője, Lewis Hamilton és Lando Norris úgy véli, nem fog gondot okozni a magyarországi szigor. „Én csak az időmérő előtt hallottam erről” – nyilatkozta Hamilton a szombati pole-szerzése után. „Ez engem nem igazán érint, mivel amúgy is a pályán fogok maradni. De nyilvánvalóan vannak protokollok, amik a csapatra vonatkoznak. Szerintem a csapat fantasztikusan kezelte eddig a helyzetet a buborékján belül. Nem tudom, ők mivel készülnek, a csapattagok nyilván nem olyan szerencsések, mint mi, akik a pályán maradhatunk. De ezek nehéz idők, és érthető, hogy nagyon-nagyon szigorúan veszik ezeket az intézkedéseket.”



Norris hozzátette, ő nem is bánja, hogy nem mozdulhat ki, amikor éppen nem nincs dolga a pályán. „Vagy a pályán, vagy a hotelünkben leszünk. Én örömmel veszem igénybe a szobaszervizt minden nap, nézem a Netflixet, és játszok. Ez a nekem megfelelő. Természetesen vannak korlátozások és veszélyek. Ha jól tudom, nem mehetek majd kerékpározni vagy futni, de még alaposabban utána kell járnom ennek” – mondta a McLaren versenyzője.



Az F1 tagjait egyébként a sorozat saját protokollja is jelentősen korlátozza, hiszen előírás például, hogy mindenkinek a saját buborékján belül szabad csak mozognia, és kerülni kell a helyiekkel történő érintkezést is.



A Magyar Nagydíj az idei F1-es bajnokság harmadik versenye lesz az a Red Bull Ringen rendezett Osztrák és Stájer Nagydíj után.

