Kormányfőcsere jöhet Kijevben

2020. július 12. 22:23

Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan megbukik a kijevi kormány. A kormányfői posztot alig négy hónapja betöltő Denisz Smihal ugyanis nem kapta meg a parlament többségi támogatását a kabinet cselekvési tervéhez. A miniszterelnök munkáját éppen az elnökhöz hű kormánypárt igyekszik megtorpedózni, ami jól mutatja: nincs egység a Nép szolgája nevű párton belül.

Nem túl sok jót ígér a március 4-én miniszterelnöknek választott Denisz Smihal számára – akit sokan Rinat Ahmetov oligarcha emberének tartanak –, hogy a törvényhozás nemrég leszavazta a kabinet tervét. A szükséges 226 voks helyett csak 207 támogató szavazatot kapott, ráadásul a kormánypárt, a Nép szolgája 248 tagja közül kevesebb mint kétszáz támogatta a Volodimir Zelenszkij államfő bábjának tartott miniszterelnök programját.

Olena Djacsenko elemző úgy magyarázta a történteket, hogy a képviselők nem kívántak osztozni a kabinet felelősségvállalásában, nem adták nevüket a népszerűtlen intézkedésekhez, amit a kormány az előttünk álló hónapokban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nyomására kénytelen lesz meglépni. A politológus végrehajthatatlannak nevezte a cselekvési terv több pontját is, mint például a fegyveres konfliktus dúlta Donbász és az Oroszország által elcsatolt Krím félsziget visszatérését, a vállalkozói réteg kedvezményes hitelezését, az adóterhek csökkentését, az ipar és az export számottevő növekedését és azt, hogy Oroszországgal megfizettetik a donbászi veszteségek árát. Ezzel szemben Olena Djacsenko a valutaalappal kötött memorandum tükrében azt prognosztizálja, hogy újabb adóterheket vethetnek ki, szigorodni fog a fiskális politika, még a nyáron emelkedhetnek a közüzemi díjak, egészségügyi és oktatási intézményeket zárhatnak be. Emlékeztetett, hogy Kijev újabb, 18 hónapra szóló megállapodást kötött az IMF-fel, ami révén ötmilliárd dollárt remél, s amiből 2,1 milliárdot júniusban meg is kapott.

Az elemző szerint nagyon is reális forgatókönyv, hogy hamarosan következhet egy újabb kormányfőcsere, mint az jól megszokott Ukrajnában. Ezzel egyrészt csökkenteni tudják a politikai-társadalmi feszültséget, másrészt a nemzetközi hitelezők kedvére tesznek, s egy új kormánnyal mindig lendületet kapnak az elakadt hiteltárgyalások is. Több elemző is úgy gondolja, a nyári, viszonylag nyugalmasabb politikai szezonban még nem lesz kormányváltás, de ősszel, a helyhatósági választások előtt sor kerülhet arra, hogy ne az államfő népszerűsége csorbuljon az ország helyben toporgása miatt.

Ruszlan Bortnik politikai szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a Zelenszkij-párt kormányellenes tagjai egy táborba kerültek az összes ellenzéki párttal, márpedig emögött egy oligarchikus felállás is körvonalazódik: nevezetesen Igor Kolomojszkijjal egy sorba került most Petro Porosenko volt elnök, Igor Pincsuk, Soros György spekuláns egyik legközelebbi ukrajnai szövetségese és Viktor Medvedcsuk oroszbarát politikus csapata. A túloldalon a Zelenszkij–Ahmetov duó sorakozik, de kettejük alkuja ősszel felborulhat, hiszen az ukrán politikában jellemzően csak átmeneti érdekszövetségek köttetnek.

Dunda György (Ungvár)

magyarnemzet.hu